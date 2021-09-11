Народный депутат Украины Александр Гайду поздравил жителей Николаева с 232-й годовщиной со дня основания города.

Текст поздравления предоставила пресс-служба политика.

«Наш город уникальный и не менее уникальна его история. Только Николаев получил свое название, в августе 1789 года, как уже через 9 месяцев здесь был построен и спущен на воду корабль «Святой Николай». В течение 100 лет штаб Черноморского флота размещался именно в Николаеве, броненосец «Потемкин» строился именно на николаевских заводах, а все парусные корабли, которые разгромили турецкий флот в Синопской битве, также были построены в Николаеве. Погружаясь в историю города понимаешь, почему он несет собой славу корабельной столицы. В такие моменты тебя наполняет чувство гордости за людей, которые создали эту историю – создали ее своей настойчивостью, упорством и тяжелой работой.

Поэтому если меня кто-то спросит, о чем этот город, то я без всяких сомнений отвечу, что Николаев – это про людей, про его душу. Здесь живут люди, которые делают город уютным и приветливым. Здесь живут сильные, талантливые и творческие люди. Конечно, разные в своих взглядах, желаниях и чувствах, но едины в одном – любви к Николаеву и желании развивать его!

Николаевцы, и пускай на карте Украины мы территориально меньше других городов, но все же гордо заявляем о себе не только всей стране, но и всему миру! Пока наши спортсмены занимают призовые места на соревнованиях за границей, наши предприятия продолжают выполнять масштабные иностранные заказы здесь, в Николаеве.

Берегите себя, цените свои семьи и любите свой город! Вместе с вами мы делаем Николаев лучше!

С Днем города, николаевцы!»