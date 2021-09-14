Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что пока он будет у власти, то не даст разрешение принять ни одного мигранта из Афганистана.

Об этом передает Le Stampa.

Глава парламента объяснил принципиальную позицию сложностью встраивания приезжих в австрийское общество.

— Всем понятно, что политика беженцев 2015 не может быть решением ни для Кабула, ни для Европейского Союза, — отметил Себастьян Курц.

По его словам, у афганцев недостаточно высокий уровень образования и отличная от австрийской культуры, что вызывает религиозные конфликты.

Тем не менее Вена выделит 20 миллионов евро соседним странам для адаптации граждан Афганистана.

Напомним, в центре Вены произошел теракт. Стрельба велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением», а также заявил о ликвидации одного из боевиков.

Позже джихадисты заявили о своей причастности к нападениям.