Мэр Николаева Александр назвал социальной несправедливостью то, что компенсировать разницу между обоснованными тарифами на отопление и теми, что будут действовать в грядущем отопительном сезоне, будут местные бюджеты.

Об этом Николаевский городской голова сказал на конференции по демократическому управлению, которую в пятницу, 17 сентября, проводил Международный республиканский институт, пишут НикВести.

Он подчеркнул, что услугами централизованного отопления пользуется меньшая часть николаевцев, а компенсацию будут выплачивать из бюджета, который наполняют все горожане.

— Меня просто из середины взрывает, потому что я вижу в этом, главное, социальную несправедливость. В городе Николаеве проживает большое количество людей, и только небольшое количество пользуется услугами централизованного теплоснабжения. Выходит так, что все мы вместе наполняем бюджет Николаева, создаем бюджет развития. А сегодня перед нами стоит задача: «Вот тебе 5 гривен, свари борщ». Ты говоришь: «Буряк по 10 гривен, картошка по — 20, зарплата повара — 35». А тебе отвечают: «Ну, разбирайтесь. Что-то продайте». Нам говорят, что мы не корректируем на местном уровне ни газ, ни зарплату, ни энергоносители, а должны удержать тарифы на отопление. В чем же социальная несправедливость? В том, что мы забираем средства у всех налогоплательщиков и даем преференции тем, кто имеет централизованное отопление. А жители частного сектора говорят: «Так подключите нас, хоть как-то будем выживать». Вот в этом главная социальная несправедливость, — отметил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что задолженность «Николаевоблтеплоэнерго» перед акционерным обществом «Николаевгаз» угрожает началу отопительного сезона — коммунальное предприятие может не получить необходимые для запуска котельных разрешения.

Также напомним, что в предстоящем отопительном сезоне в Николаеве не будет применяться экономически обоснованный тариф на отопление в размере 2,5 тысяч гривен за гигакалорию. Компенсировать разницу между ним и тарифом, который будет действовать, придется из бюджета Николаева. По предварительным подсчетам, это около 450 миллионов гривен.

Ранее мэр заявил, что грядущий отопительный сезон станет для николаевцев «настоящим вызовом» из-за новой цены на газ для населения — 7,6 гривен за кубометр, при этом крайне важно поддержать и бюджетную сферу, выставив стоимость газа в 11,2 гривен вместо 25 гривен за кубометр.

Напомним, что в конце сентября исполнительный комитет Николаевского городского совета должен утвердить новый тариф на теплоэнергию для населения и бюджетной сферы.

Ранее глава бюджетной комиссии Николаевского городского совета Федор Панченко спрогнозировал, что тариф на тепло в грядущем отопительном сезоне увеличится в два раза. Это связанно с повышением стоимости природного газа.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что решение центральной власти передать полномочия по формированию тарифов на места было предпринято с целью оградить себя от негативной реакции населения на высокую стоимость коммунальных услуг.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева также считает, что центральная власть переложила вину на органы местного самоуправления, отдав им полномочия по формированию тарифов на тепло.

В то же время, по мнению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ответственность перед людьми за новые тарифы – общая для центральной и региональной власти.

Депутат Николаевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов считает, что центральная власть проявила «политическую и экономическую импотенцию», отказавшись устанавливать рыночные цены на коммунальные услуги в Украине, а также передав полномочия по формированию тарифов на местное самоуправление.