В Коблевской ОТГ стартовала стерилизация бездомных котов и собак. Уже отловили и прооперировали около 20 животных.

Об этом «О Коблево» сообщил специалист по благоустройству Коблевского сельсовета Геннадий Полухин.

Деньги на отлов, стерилизацию и возврат в естественную среду обитания выделил Коблевский сельский совет. Был заключен договор с одесской фирмой, которая уже приступила к работе.

Стерилизуют животных в одной из клиник Одессы, где они находятся на карантинном содержании в течение недели. Сейчас в клинике около 5 собак из Рыбаковки.

— Всего, на данный момент, прооперировано около 20 животных, планируем по максимуму стерилизовать их. Одесская фирма отлавливает бездомных собак, делает фотофиксацию, записывает места их нахождения и производит стерилизацию у себя в клинике, - рассказал Геннадий Полухин.

Напомним, что в Николаеве планировали ввести «ветеринарный билет», чтобы горожане бесплатно могли стерилизовать домашних непородистых собак

Ранее, в июле 2020 года, депутаты Николаевского городского совета утвердили программу по регулированию численности бездомных животных на 47 миллионов гривен.

В марте 2020 года, временно исполняющий обязанности директора КП «Центр защиты животных» Виктор Линник рассказал, что из-за отсутствия финансирования коммунального предприятия «Центр защиты животных», ресурсов КП хватает только на сбор и утилизацию трупов животных на территории Николаева.

В июне прошлого года стало известно, что остаток средств на счету коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского горсовета составил 79 тысяч 220 гривен. На тот момент этих средств должно было хватить только на 7 дней полноценной работы предприятия.

Кроме этого в течение 2020 года в коммунальное предприятие «Центр защиты животных» Николаевского городского совета с заявлениями об укусе бродячими собаками обратилось 33 человека.