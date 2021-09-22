Помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир прокомментировал покушение на него. Он также назвал цель покушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Сергея Шефира в ходе брифинга.

По его мнению, целью покушения было запугивание властей, однако точная версия не установлена.

— Мое мнение, покушение было осуществлено с целью запугивания высших эшелонов власти, — сказал Сергей Шефир.

У следствия есть и другие версии причин покушения — его госдеятельность и желание дестабилизировать политическую ситуацию в стране. Также он сказал, что водитель, которого ранили, вел себя героически и продолжил движение.

Напомним, покушение на помощника президента Сергея Шефира произошло сегодня утром под Киевом. В автомобиль попало 10 пуль.

Генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Волк предположил, что Сергея Шефира хотели лишить жизни из корыстных мотивов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответ на попытку убийства его помощника Сергея Шефира будет сильным.