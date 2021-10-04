Нардеп от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал расследование, в котором фигурируют офшорные фирмы окружения президента Владимира Зеленского.

В своем Telegram-канале он отметил, что президент Владимир Зеленский имел отношение к офшорным компаниям, когда он не был президентом, а это не было запрещено законом.

По его словам, именно Владимир Зеленский и его команда после прихода к власти и продажи упомянутых офшоров, в январе 2020 года, приняла первый антиофшорный закон, которым обложила налогами контролируемые иностранные компании, усовершенствовала регулирование трансфертного ценообразования, расширила понятие иностранного представительства и обложила налогами сделки по продаже иностранных активов за границей, а до этого приняла законы для автоматического обмена налоговой информацией о резидентах Украины со 100 странами мира.

— Таким образом, Зеленский сделал все возможное, чтобы ни Зеленский ни кто либо ещё в стране не использовал этот замечательный механизм не платя налоги в бюджет. Важная и несколько смещающая акценты в расследовании деталь, согласитесь. Представителям политических сил, радостно пытающихся хайпонуть на офшорном скандале, советую одновременно указывать, что сделали конкретно они для противодействия офшорам в Украине. Нет, не сказали, не пообещали, не «продали избирателю», как всегда, а именно сделали. Как Президент в № 1210 (466) еще в 2020м. Я бы ещё добавил интересные детали о том, как ребята использовали офшоры, одновременно пребывая при власти. Не в бизнесе, а во власти. Это очень важно, — написал он.

При этом Даниил Гетманцев не прокомментировал информацию о том, как Владимир Зеленский, безвозмедно передав акции офшорных компаний, остался получателем дивидентов, обнародованную в расследовании «Слідство. Інфо» по материалам Pandora papers.