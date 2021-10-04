Замглавы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли объяснил свое отсутствие на последней сессии облсовета, где он должен был отчитаться перед депутатами, срочной командировкой.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Как сообщалось, 29 сентября замглавы Николаевской ОГА по гуманитарным вопросам Александр Трайтли не явился на сессию, на которой должны были рассматривать его отчет. Губернатор Виталий Ким пояснил депутатам, что тот в командировке, а замглавы облсовета, представитель «ОПЗЖ» Владимир Фроленко потребовал признать его работу неудовлетворительной и назвал трусом.

Александр Трайтли отметил, что незадолго до сессии на заседаниях комиссии он пришел к консенсусу с большинством депутатов по поводу того, что они не определились, в какой форме ему нужно отчитаться.

— Есть соответствующее решение областного совета. Перед последней сессией я был на всех комиссиях, объяснял депутатам, мы с большинством из них пришли к согласию. О том, что решение о отчете они приняли, а в какой форме хотят его видеть никто не определился. Как это должно быть, в каком формате, какую информацию хотят услышать, — отметил Александр Трайтли.

В авральном порядке пришлось уехать в Киев на встречу с руководством министерств и народными депутатами.

— Сейчас идет формирование проекта государственного бюджета на 2022 год, и мы наработали массу предложений в нашей сфере, которые нужно было проговорить с руководством министерств. И я вынужден был срочно уехать в командировку, потому что нам сообщили, что у нас есть день-два, чтобы отстоять свою позицию, и возможно тогда предложения учтут, — сказал он.

Ранее сообщалось, что еще 17 июня сессия приняла решение об организации отчета заместителя главы облгосадминистрации Александра Трайтли. В документе, в частности, говорилось о том, чтобы внести на рассмотрение следующей сессии, которая состоится 29 сентября, вопрос о его отчете. Сам отчет об исполнении программ развития образования, физкультуры и спорта, соцзащиты он также должен был предоставить и на заседаниях постоянных комиссий. Однако сделано этого так и не было.