Александр Розумный

Депутат Николаевского горсовета от «Слуги народа», чиновник администрации Ингульского района Александр Розумный заявил, что не преследовал политических целей при вступлении в межфракционное объединение, состоящее из депутатов «ОПЗЖ» и возглавляемое Владиславом Чайкой.

Своим мнением он поделился в комментарии корреспонденту НикВести.

Александр Розумный рассказал, что объединение будет заниматься реализацией программы строительства жилья для разных категорий населения. По его словам, он вступил в него, чтобы помочь построить такое жилье для участников АТО/ООС и переселенцев.

— Ко мне подошел депутат Чайка Владислав и сказал, что он собирается создать межфракционную группу, которая будет заниматься вопросами строительства и обеспечения жильем инвалидов, ветеранов АТО, воинов-интернационалистов и временно перемещенных лиц. И спросил, желаю ли я вступить в эту группу. Я сказал, что если она будет действительно заниматься этими вопросами, то я как участник АТО и как человек, выбравший себе направлением работы помощь этим категориям людей, и во время избирательной кампании я писал, что готов помогать и подставлять плечо, решать вопросы участников АТО, согласился вступить. Видите, у людей возникло две точки зрения. Одна политическая — как мог «слуга народа» Розумный объединиться с «ОПЗЖ»? Но когда я вступал в эту группу, у меня политических целей или мыслей не было. Я человек, который стоял у истоков «Зе!команды», был координатором офиса. Я был, есть и буду заниматься всеми вопросами «Слуги народа» и поддерживать президента, — сказал Александр Розумный.

Он добавил, что члены объединения еще не собирались. По его словам, вскоре в Николаев должны приехать участники всеукраинской программы из Киева, которые общаются с представителями ООН, и будет обсуждаться выделение средств на реализацию программы.

— Если группа действительно будет заниматься этим направлением, я готов быть в этой группе и приносить пользу этой категории людей. Если я увижу подвох, политические цели, я выйду из этой группы, — сказал Александр Розумный.

На вопрос о том, будет ли он готов покинуть объединение, если это посчитают нужным его коллеги из фракции «Слуга народа», Дмитрий Розумный отметил, что не видит ничего плохого в том, что будет находиться в группе.

— Я как новый человек в политике не вижу ничего плохого, что я буду в этой группе. Если программа будет работать, будет финансирование строительство жилья, мое мнение, это хорошо. А дальше будем смотреть, — резюмировал депутат.

Отметим, что глава Николаевской облгосадминистрации, депутат горсовета от «Слуги народа» Витали Ким считает, что его коллега Александр Розумный ошибся, вступив в объединение, состоящее из депутатов «ОПЗЖ» и возглавляемое Владиславом Чайкой.

В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская убеждена, что представители ее политсилы не могут объединяться с членами «Оппозиционной платформы — За жизнь», какие бы цели это не преследовало. По ее мнению, такой поступок Александра Розумного противоречит как политике «Слуги народа», так и позиции президента Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что в объединение «За сталий розвиток Миколаєва» вошли депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Белановская, Руслан Москаленко, Владислав Чайка, Сергей Щербаков. Возглавил объединение Владислав Чайка. К ним присоединились внефракционный депутат Андрей Турица, избранный от «Нашего края», и Александр Розумный.