Чтобы оплатить услуги отопления в медицинских учреждениях Николаева в 2021 году не хватает еще 5-6 миллионов гривен.

Об этом в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ рассказала начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай.

Она отметила, что такого значительного повышения стоимости отопления не ожидали, поэтому на сегодняшний день денег не достаточно.

— У нас действительно не хватает средств до конца года на счетах учреждений, потому что никто не ожидал. Мы даже заложили на начало следующего года цену с минимальным повышением. Но, к сожалению, пришли к сегодняшней ситуации, денег нам не хватает, — отметила Ирина Шамрай.

Начальница управления добавила, что не слишком переживает по этому поводу, поскольку уверенна, что город не оставит больницы без тепла.

— Почему-то у меня тревога меньше всего по этому поводу, потому что, если и будет такая ситуация, то нам не хватает около 5-6 миллионов. Сейчас мы окончательно подводим все расчеты. После уже будут проведены торги, и мы будем знать цены на следующий год в зависимости от того, сколько нам выделят, потому что все эти расчеты проходят исключительно за средства городского бюджета. Я думаю, что городская власть не оставит учреждения здравоохранения в такой сложной ситуации, потому что это люди, их жизни, тем более в пандемию COVID-19, — добавила начальница горздрава.

Отметим, что изначально повысить тариф на газ для бюджетных учреждений планировали вообще до 25 гривен. Однако недавно стало известно, что бюджетные учреждения Николаева и страны в этом отопительном сезоне будут платить 13,6 гривны за кубометр.

Ранее сообщалось, что Николаевская городская больница №5 ещё в 2020 году перечислила 813 тысяч гривенна покупку кроватей для больных COVID-19, однако их так и не поставили в медучреждение в полном объеме. А в городской больнице № 1, в сравнении с другими «ковидными» медучреждениями Николаева, закупают по прямым договорам медицинский кислород по самым высоким ценам. В самой больнице называют это вынужденной мерой из-за специфики территории.

Отметим, что весной этого года начальница управления здравоохранения Ирина Шамрай рассказала, что главные врачи некоторых больниц Николаева тратили деньги, полученные от Национальной службы здоровья, на ненужное или устаревшее оборудование. Так она ответила депутату Станиславу Мартиросову, возмутившемуся, что в конце прошлого — начале этого года начальником управления здравоохранения были изданы приказы, которыми все медучреждения Николаева обязаны согласовывать все закупки с управлением.

Ирина Шамрай считает, что главврачи некоторых больниц пожаловались депутату Станиславу Мартиросову на контроль со стороны управления из-за того, что им мешают «в некоторых делах», которыми они занимаются, понимая, что скоро уйдут с должности.