Экс-спикер ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что нардепы от «Слуги народа», которые голосовали за его отставку, не знакомы с базовыми принципами работы парламента.

На эту тему он высказался в эфире телеканал ICTV.

Бывший глава Рады заявил, что у ряда его коллег — завышенное самомнение, которое мешает им выучить основы парламентаризма.

— Я понимаю, что некоторые мои коллеги считают, что закон — это я. Но это не так, закон для всех. Вы можете его читать так, как вам удобно, но он написан четко, — акцентировал политик.

Согласно его словам, вся процедура его увольнения проходила с многочисленными нарушениями, а «монобольшинству» не хватило голосов, поэтому пришлось искать поддержки в других фракциях.

Напомним, что четверг, 7 октября, депутаты Верховной Рады большинством голосов отправили в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Перед голосованием глава парламента отметил, что депутаты «Слуги Народа» многократно нарушили обещания, данные в ходе избирательной кампании 2019 года.

После снятия с должности главы Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что останется народным депутатом Украины и будет строить собственную команду.