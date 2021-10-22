Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская недовольна качеством ремонта вдоль трамвайных путей на Потемкинской, где недавно упал ее коллега с инвалидностью Юрий Степанец.

Свое мнение она озвучила на сессии 21 октября, пишут НикВести.

Как известно, в октябре этого года депутат Юрий Степанец, пересекая по пешеходному переходу проезжую часть недавно отремонтированной Потёмкинской, упал с инвалидной коляски и получил ссадину на лице.

— Там же только-только закончили ремонт. И она является одной из центральных улиц, которую пересекает и Соборная, и Московская, и Лягина. На самом деле, мы живем в 21 веке, люди ракеты в космос запускают, а мы не можем сделать элементарные вещи. Чтобы люди с инвалидностью, родители, которые гуляют с колясками, спокойно могли переехать эти пути трамвайные, — сказала Татьяна Домбровская.

Татьяна Домбровская

Она поинтересовалась, был ли проект ремонта на данном участке, и кто ответственен за некачественные работы. Депутат попросила мэра разобраться в ситуации и дать поручение исправить недочеты, чтобы подобного не повторялось.

Позже городской голова Александр Сенкевич уточнил, что работы выполнялись в рамках текущего ремонта, а потому проекта как такового не было.

Ранее сообщалось, что Юрий Степанец заявил о необходимости устранить зазоры между плиткой и трамвайной колеей на пешеходных зонах по отремонтированной улице Потёмкинской.

Отметим, что в статье НикВести «Миколаїв — місто бар’єрів» рассказывалось о том, что инфраструктура города не приспособлена для людей с инвалидностью, а новые пандусы и тротуары строятся с нарушением строительных норм.

Напомним, что в декабре 2019 года Николаев посетил блогер с инвалидностью из Каменец-Подольска Дмитрий Щебетюк. Тогда он раскритиковал строительство перехода проезжей части для людей инвалидностью на остановке Соборная в центре города, назвав выполненные работы жлобством.

В декабре 2020 года депутат Николаевского городского совета от фракции «Слуга народа» Юрий Степанец раскритиковал качество работ по укладке тактильной тротуарной плитки возле пешеходных переходов.