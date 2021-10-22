Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает, что сегодня нужно не только искать финансирование на футбол, но и заниматься вопросами качества тренерского состава.

Об этом она сказала на круглом столе «Николаевский футбол: вчера, сегодня, завтра», инициированном главой наблюдательного совета МФК «Николаев», депутатом Сергеем Кантором, передают НикВести.

Татьяна Домбровская рассказала о том, что некоторые тренеры некорректно относятся к маленьким детям, которые у них занимаются, с чем лично столкнулась ее семья.

— Мой сын занимался футболом. У меня сегодня есть много вопросов к людям, которые так или иначе строят (футбол, — прим.). Это тренеры, директора, главы федераций. А как идет подбор тренеров? Почему задаю вопрос. Лично на себе испытала то, чего не пожелаю другим родителям. Это замалчивается, потому что родители боятся произносить в слух. Что происходит у нас с детским футболом? Есть тренеры, которые очень некорректно, неправильно относятся к маленьким футболистам. К маленьким, которым нужно прививать любовь к футболу. Лично у меня это было, — сказала Татьяна Домбровская.

Татьяна Домбровская

Она отметила, что ее ребенок занимался у подобного тренера, и его любовь к спорту удалось вернуть только после смены наставника.

— Я бы хотела, чтобы мы сегодня все взяли ответственность, чтобы мы не только добивались финансирования. А чтобы футбол был качественным, чтобы тренеры были с нормальным подходом ко всем детям. По уровню подготовки и желания ребенка. Если у ребенка что-то не получается, тренер — это же еще и немного психолог, это же и авторитет, репутация, — отметила она.

Также депутат рассказала, как хотела построить футбольное поле в Николаеве, однако чиновники не дали этого сделать.

— Еще не будучи депутатом, как бизнесмен, я приходила в мэрию и просила: «Ребята, дайте, пожалуйста, участок земли». Потому что у моего мужа была мечта построить футбольное поле, и я была готова это сделать. К сожалению, мне на тот момент не дали возможности. Не поверили, не захотели. Сегодня для меня это уже неактуально. Но в 2017 году я ходила из кабинета в кабинет и об этом просила. Не дали. Мы всегда говорим, и я говорю, что бизнес должен быть социально активным. А как мы можем привлечь бизнес, чтобы он стал социально активным в отношении спорта, если потом же в кабинетах городского совета, я это испытала на себе, это обрывается, останавливается? Сегодня мы должны начать сами с себя, — сказала Татьяна Домбровская.

Напомним, на сессии 21 октября депутаты Николаевского горсовета поддержали создание коммунального предприятия «Муниципальный футбольный клуб «Николаев».

При этом на сессии 1 октября не набрал необходимого для утверждения количества голосов проект решения о разработке Программы развития футбола в Николаеве на 2021-2025 годы. По мнению Сергея Кантора, часть депутатов не голосовала «за» не из-за самого проекта решения, а из-за его автора — то есть, его самого.

Ранее муниципальный футбольный клуб «Николаев» принял решение спуститься из Первой во Вторую Лигу. Такое решение в клубе называют вынужденным — из-за нехватки финансирования.

При этом Сергей Кантор готов предложить Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу стать почетным президентом клуба.

Глава наблюдательного совета МФК уверен, что в ближайшее время «городу, горожанам и сессионному залу» нужно будет решать, что делать с николаевским футболом, нужен ли он вообще.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, попросил компанию из Катара QTerminals, которая выиграла конкурс на концессию порта «Ольвия», помочь футбольному клубу. QTerminals попросила расчеты для изучения возможности финансирования МФК.

В августе Сергей Кантор провел встречу с болельщиками, на которой ответил на проблемные вопросы. Выяснилось, что 7 лет завод «Экватор» выделил МФК 2,5 миллиона долларов, сейчас нужно искать другие источники. В этом сезоне клубу нужно порядка 22 миллионов гривен. В первом квартале «Экватор» профинансировал команду на 9 миллионов гривен.