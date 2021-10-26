Функционирование профессионального футбольного клуба в Николаеве открывает возможности для спортивного роста юных николаевцев. Это одна из причин, по которой городу нужен футбольный клуб.

Об этом в ходе круглого стола, посвященного вопросам николаевского футбола, заявил депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор.

— Николаевский футбол имеет свою славную историю. Это ступенька для профессионального роста наших детей. Вот это было главной задачей (сохранить профессиональный футбол, — прим.). Два месяца назад, в сессионном зале я поднял вопрос: «Давайте, по-честному скажем: нужен ли футбол Николаеву?». Два месяца работы клуба, когда мы стали раскрывать глаза, все-таки дали результат: в сессионном зале было проголосовано решение о создании муниципального футбольного клуба. Есть два решения этого вопроса: первое — это очередной Кантор (инвестор для команды, — прим.), либо это муниципальный клуб в полном смысле этого слова, — сказал Сергей Кантор.

В свою очередь президент Профессиональной футбольной лиги Александр Каденко отметил, что в вопросе сохранения профессиональной команды город должен ставить серьезные амбициозные цели.

— Я не сторонник того, чтобы государственные, народные, деньги тратились на профессиональный футбол. Профессиональный футбол — это уже имидж, это уже, простите, понты. И если Николаев ставит перед цель задачу потратиться, поддержать муниципальный футбольный клуб, то он должен ставить перед собой серьезные задачи. В этом раскладе недостаточно держать команду во второй лиге, и чтобы она там прозябала. Это прозябание достаточно дорогостоящее — стоит конкретных денег, — сказал Александр Каденко.

Президент подчеркнул, что клуб должен обозначить четкую цель и планы, продумать все источники финансирования: продажа билетов, спонсоры, трансляция на телевидении.

Как сообщалось, на сессии 21 октября депутаты Николаевского горсовета поддержали создание коммунального предприятия «Муниципальный футбольный клуб «Николаев».

Напомним, на сессии 1 октября не набрал необходимого для утверждения количества голосов проект решения о разработке Программы развития футбола в Николаеве на 2021-2025 годы. По мнению Сергея Кантора, часть депутатов не голосовала «за» не из-за самого проекта решения, а из-за его автора — то есть, его самого.

Ранее муниципальный футбольный клуб «Николаев» принял решение спуститься из Первой во Вторую Лигу. Такое решение в клубе называют вынужденным — из-за нехватки финансирования.

При этом Сергей Кантор готов предложить Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу стать почетным президентом клуба.

Глава наблюдательного совета МФК уверен, что в ближайшее время «городу, горожанам и сессионному залу» нужно будет решать, что делать с николаевским футболом, нужен ли он вообще.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, попросил компанию из Катара QTerminals, которая выиграла конкурс на концессию порта «Ольвия», помочь футбольному клубу. QTerminals попросила расчеты для изучения возможности финансирования МФК.

В августе Сергей Кантор провел встречу с болельщиками, на которой ответил на проблемные вопросы. Выяснилось, что 7 лет завод «Экватор» выделил МФК 2,5 миллиона долларов, сейчас нужно искать другие источники. В этом сезоне клубу нужно порядка 22 миллионов гривен. В первом квартале «Экватор» профинансировал команду на 9 миллионов гривен.