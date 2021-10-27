В объединенном Николаевском районе утвердили программу приватизации объектов совместной собственности, а также положение о работе соответствующей аукционной комиссии.

Проекты решений были поддержаны большинством голосов депутатов на сессии 27 октября, пишут НикВести.

Отметим, что в начале заседания депутат от «Пропозиції» Дмитрий Канарский предложил снять оба вопроса с рассмотрения и доработать до следующего заседания. Он отметил, что фракция имеет много замечаний, как к программе, так и к положению об аукционной комиссии. О некоторых из них НикВести писали ранее.

Предложение Дмитрия Канарского не набрало достаточного количества голосов. В результате программу утвердили за основу. Внести изменения в программу предложила и депутат от «Нашего края» Ольга Остапчук, однако проект решения «в целом», с правками, не набрал нужного количества голосов.

Как выяснилось позже, правки Дмитрия Канарского все же были учтены, еще до вынесения программы и проекта на голосование.

Согласно программе, приватизация объектов совместной собственности в Николаевском районе может происходить путем продажи на аукционе (в том числе аукционе с условиями; аукционе без условий; аукционе по методу пошагового снижения стартовой цены и последующего представления ценовых предложений, аукционе с понижением стартовой цены) и выкупа.

Решение о приватизации будет принимать районный совет. Из его состава (как депутатов, так и работников аппарата) будет формироваться аукционная комиссия и утверждаться главой райсовета.

В случае если предлагавшийся объект для продажи на аукционе не продан, будет проводиться повторный аукцион со снижением стартовой цены на 50%. Если и он не состоится, то участнику предложат его выкупить по предложенной им цене, но не ниже стартовой цены.

Иметь право выкупа будут и арендаторы имущества громады Николаевского района — в случае, если внес в помещения неотъемлемые улучшения, которые невозможно убрать без причинения вреда объекту в размере не менее 25% от его стоимости.

Средства, полученные от приватизации объектов общей собственности территориальных громад района, будут зачисляться в районный бюджет в полном объеме.

Ранее в Николаевской области 16 зданий выставили на приватизацию.

Напомним, что Николаевский городской совет планирует отдать на приватизацию через аукцион больше ста объектов в городе и за его пределами.