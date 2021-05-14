В рамках малой приватизации в Николаевской области готовятся аукционы по продаже 16 объектов недвижимости, большинство из которых — нежилые здания. Принять участие в аукционах может каждый желающий, а новые предложения появляются каждую неделю.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Перечень доступных для приватизации объектов доступен по ссылке.

Согласно закону, к малой приватизации относятся активы, стоимость которых не превышает 250 миллионов гривен. Однако в основном на продажу выставляются лоты значительно дешевле — отдельные здания, автомобили, и лишь иногда целые имущественные комплексы и предприятия.

Бывают и уникальные объекты — как историческое здание с колоннами в Николаеве, аукцион по которому сейчас готовится.

Ранее информация о доступных лотах публиковалась только в газете «Вестник приватизации», однако Фонд государственного имущества Украины запустил удобный сайт, где теперь можно найти все имеющиеся предложения.

Это государственные активы, которые сегодня в основном не используются. Цель их приватизации — найти владельцев, которые смогут дать им новую жизнь: обновить, открыть собственный бизнес или просто эффективно использовать. Именно предприниматели чаще всего участвуют в приватизационных аукционах.

Продажа объектов происходит онлайн в системе Прозорро. Продажи, что гарантирует доступ к аукционам для всех желающих и исключает возможность манипуляций.

По информации Фонда государственного имущества Украины, в 2020 году программа приватизации позволила привлечь в государственный и местные бюджеты 3 миллиарда гривен. В этом году планку установили еще выше — на аукционах планируется получить 12 миллиардов гривен поступлений.

Пресс-релиз