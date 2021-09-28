Николаевский районный совет

В объединенном Николаевском районе начинают процесс приватизации коммунального имущества. Соответствующую программу депутаты райсовета рассмотрят завтра, 29 сентября, на сессии.

На сайте районного совета обнародовали проекты решений об утверждении программы приватизации объектов совместной собственности, а также положения о деятельности аукционной комиссии, пишут НикВести.

Согласно программе, объектами приватизации могут быть все объекты права коммунальной собственности, которые принадлежат территориальным громадам сел, поселков Николаевского района на правах совместной собственности и относятся к объектам малой приватизации, кроме тех, приватизация которых прямо запрещена действующим законодательством Украины.

Отметим, что согласно законодательству, к малой приватизации относятся объекты, оценочная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривен.

Согласно программе, разработанной в Николаевском районе, инициировать приватизацию объектов могут органы приватизации, уполномоченные органы управления, другие субъекты управления объектами коммунальной собственности и даже потенциальные покупатели.

Перечень таких объектов утверждается районным советом. В дальнейшем депутаты могут вносить изменения в данный список отдельными решениями.

Одним из интересных моментов в программе является то, как прописан процесс начала процедуры продажи объектов. Например, уполномоченные органы управления коммунальным имуществом дают согласие на приватизацию или мотивированный отказ в течение 15 дней с момента поступления обращения от органа приватизации. Если же ответ не поступает, считается, что согласие было дано.

Интересно и то, что если объект продавался через аукцион, участие в котором принимал всего один желающий, аукцион признается недействительным, а его участнику предоставляют право выкупа объекта по цене, которую он предлагал.

Отметим, что согласно положению об аукционной комиссии, в нее войдут 5 представителей органа приватизации. К работе могут привлекаться эксперты, специалисты, представители исполнительных органов, однако они будут иметь только право совещательного голоса.

Примечательно, что в пункте программы четко не прописано, кто именно является органом приватизации. Раздел с таким названием там имеется, однако в пунктах говорится о том, что Николаевский районный совет является «продавцом объектов приватизации». А вот фраза «органом приватизации является...» там не звучит. Таким образом, можно предполагать, что в аукционную комиссию смогут входить как депутаты, так и работники аппарата. При этом, именно аукционная комиссия будет определять стартовую цену объектов.

Как сообщалось ранее, главой Николаевского районного совета является представительница «Слуги Народа» Анна Коверзнева. Ее заместителями на сессии в декабре прошлого года выбрали депутата от партии «Николаевцы» Игоря Копейку и представителя «Нашего края» Андрея Добровольского. В июле также избрали третьего заместителя главы райсовета, депутата от «ОПЗЖ» Аллу Каштальян.

Отметим, что Игорь Копейка ранее был депутатом Николаевского горсовета от партии «Оппозиционный блок», входил в состав комиссии жилищно-коммунального имущества и в целом имеет немалый опыт в работе с коммунальным имуществом.

Напомним, что в ноябре 2019 года Игорь Копейка был назначен на должность заместителя директора КП «Николаевоблтеплоэнерго». В комментарии корреспонденту НикВести сам Игорь Копейка тогда заявлял, что идет помочь руководству «Николаевоблтеплоэнерго» в развитии предприятия и решении финансовых проблем. Перед этим фракция «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете требовала назначить депутата Игоря Копейку заместителем директора «Николаевоблтеплоэнерго» взамен на голоса за выделение финансовой помощи коммунальному предприятию.

21 января 2020 года депутат был уволен с занимаемой должности. Тогда в комментарии НикВести директор КП Николай Логвинов заявил, что вместе с Игорем Копейкой с предприятия были также уволены еще один его заместитель, советник и пять сотрудников. Причиной сокращения штата чиновник назвал утверждение нового тарифа, в котором не предусмотрены расходы на содержание большого аппарата управления.

Напомним также, что в 2018 году Игорь Копейка подозревался в хищении бюджетных средств на ремонте крыш путем создания предприятий и голосования за выделение этих денег.