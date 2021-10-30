Лидер «Пропозиції» в Николаевском горсовете, глава администрации Ингульского района Анна Ременникова, пришедшая год назад в политику из бизнеса, заявила, что ее до сих пор удивляет бюрократия в органах власти.

Об этом она сказала в эфире ток-шоу «Битва за місто» на НикВести.

Анна Ременникова отметила, что решила участвовать в местных выборах в прошлом году, чтобы понять, как в Николаеве тратят бюджетные деньги, часть из которых — налоги, уплаченные предпринимателями.

— Ровно год назад я была еще бизнесменом. Цель, с которой я шла на выборы, это, безусловно, изменить жизнь к лучшему. Об этом мы говорили везде, мы говорили «дальше больше» и о всевозможных улучшениях качества жизни горожан. Оплата больших налогов как бизнесмена меня подвигла на то, чтобы разобраться, как на самом деле используются налоги, которыми мы пополняем бюджет. На самом деле, работая под вывеской, официально, не прячась ни от кого, ведя честный, не теневой бизнес, достаточно большая налоговая нагрузка на предпринимателей ложится. Больше стало расходов за средства бизнесменов, — сказала Анна Ременникова.

Анна Ременникова

Глава администрации добавила, что ее до сих пор удивляет бюрократия и она с этим борется.

— Не понимая структуру, не понимая, что происходит во власти, мы все критикуем ее. Безусловно, мне хотелось разобраться, понять, что происходит. По сей день меня очень удивляет бюрократия, которая есть в органах власти, в том числе в нашем городе. Как бывший бизнесмен, я борюсь с этим. Точно уверена, что каждая бюджетная копейка, которая зарабатывается бизнесом, находится под четким контролем и не уходит на какие-то непонятные проекты, — отметила она.

Напомним, что в феврале мэр Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение о назначении Анны Ременниковой руководителем администрации Ингульского района.

Недавно мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал смену руководителей трех районов города местами. Нынешний руководитель администрации Центрального района Александр Береза перейдет в администрацию Заводского, глава администрации Заводского Виктор Дмитрук — в администрацию Корабельного, а глава последней Александр Цуканов — в администрацию Центрального района. На своем месте останется только Анна Ременникова.