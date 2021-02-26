Подписано распоряжение о назначении Анны Ременниковой руководителем администрации Ингульского района.

Как сообщает СВІДОК.info со ссылкой на собственных источников в Николаевском горсовете, распоряжение о назначении вступает в силу со вторника, 2 марта

Анна Ременникова также является депутатом Николаевского городского совета, главой фракции партии «Пропозиция» в горсовете. При этом на прошедших выборах она баллотировалась по одному из округов именно Ингульского района.

Кроме этого, Анна Ременникова является владельцем киоска «Табакерка» на углу улиц Соборной и Потемкинской.

Стоит отметить, что ранее администрацию Ингульского района возглавлял Юрий Гранатуров. Однако в сентябре прошлого года он покинул должность. С того времени обязанности главы администрации выполнял его заместитель Антон Ужва.

Ранее НикВести писали, что глава фракции «Пропозиция» в Николаевском городском совете Анна Ременникова хранит с супругом 148 тысяч гривен на банковский счетах и 200 тысяч долларов наличными.