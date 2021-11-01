В Министерстве финансов Украины не поддерживают идею премьер-министра Дениса Шмыгаля ликвидировать бюджеты развития местных советов.

Такую позицию в Минфине озвучили во время встречи с представителями Ассоциации городов Украины по законопроекту №6062 в пятницу, 29 октября.

Как сообщили в Ассоциации городов, представители Минфина согласились со значительной частью их предложений, которые были направлены в парламентский Комитет по вопросам бюджета. В частности, относительно необходимости сохранить бюджеты развития громад и отказаться от инструментов, которые позволяют приостанавливать выполнение бюджетов территориальных громад.

— Вопросы по остаткам образовательной субвенции в бюджетах территориальных общин и сертификации внутреннего аудита будут дополнительно обсуждаться в Комитете по вопросам бюджета, – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду законопроект, который позволяет Министерству финансов и местным государственным администрациям приостанавливать выполнение бюджетов территориальных громад, а также ликвидирует бюджеты развития.

После чего в Ассоциации городов Украины заявили, что положения проекта закона №6062 – это «прямое вмешательство государства в самостоятельность местного самоуправления». При этом Главном научно-экспертном управлении аппарата Верховной Рады Украины дали негативную оценку идее премьер-министра Дениса Шмыгаля ликвидировать бюджеты развития местных советов.

В среду, 20 октября, депутаты Верховной Рады сняли с рассмотрения законопроект №6062, который позволяет Министерству финансов и местным государственным администрациям приостанавливать выполнение бюджетов территориальных громад, а также ликвидирует бюджеты развития.

Депутаты Николаевского городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде Украины и Кабинету министров относительно недопустимости принятия законопроекта №6062.

Напомним, в 2014 году правительство Украины взяло курс на децентрализацию — передачу части полномочий от центра на места.

Начиная с 2015 года благодаря бюджетной децентрализации значительно выросли доходы местных бюджетов. Так, в лучшие годы бюджет развития Николаева доходил до 1 миллиарда гривен.

После этого центральная власть начала увеличивать финансовую нагрузку на местные бюджеты, передавая им расходы, которые ранее никогда не были в ведении местного самоуправления, например — финансирование профтехучилищ, которые даже не находятся в коммунальной собственности.

В настоящий момент в нагрузку местным бюджетом также добавили расходы на компенсацию за экономически необоснованный тариф на тепло. По словам мэра Николаева Александра Сенкевича нынешний отопительный сезон 2021-2022 обойдется городскому бюджету в 285 миллионов гривен, причем эти расходы не были запланированы в начале бюджетного года.