Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили выразила обеспокоенность рядом вопросов, которые у нее возникли после визита к заключенному в Грузии Михаилу Саакашвили.

Как пишет «Украинская правда», она выразила обеспокоенность послу тем, что начиная с октября в адрес посольства Украины в Грузии поступают многочисленные обращения граждан Украины по поводу длительного прохождения процедуры пограничного контроля при въезде в Грузию и принудительного возвращения на территорию Украины.

— В частности, я ощутила это на себе 26 октября во время въезда в Грузию с целью посещения гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили. Грузинские пограничники только после 40 минут задержки позволили мне въехать в страну. При этом служба пограничного контроля не давала никаких объяснений и не учитывала наличие у меня дипломатического паспорта, – отметила Людмила Денисова.

По ее словам, также грузинская сторона без объяснений не разрешила въехать в страну гражданам Украины – адвокату Евгению Грушовцу, руководителю офиса Саакашвили Марии Барабаш, журналистам Дмитрию Гордону и Олесе Бацман.

— Документы им вернули только в самолете на обратном рейсе в Киев. Подчеркнула, что жду объяснения таких действий со стороны Республики Грузия, – сообщила Людмила Денисова.

Она также обсудила с грузинским дипломатом состояние здоровья Михаила Саакашвили, голодающего 32 дня.

— Призвала грузинские власти предоставить ему надлежащую медицинскую помощь и сделать все возможное для соблюдения основополагающего права – права на жизнь, – отметила уполномоченная ВР.

В Грузии Михаил Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он пересечет границу. Свое задержание 1 октября Михаил Саакашвили считает незаконным, а обвинения в свой адрес – фальсифицированными.

Напомним, что в сентябре 2021 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о планах вернуться в родную страну, несмотря на открытые уголовные дела и высокую вероятность ареста.

Спустя почти месяц, 1 октября Михаил Саакашвили записал видеообращение, в котором заявил, что уже находится в Грузии и представители официальной власти начали упражняться в постах с угрозами и оскорблениями.

В тот же день бывшего президента Грузии задержали грузинские правоохранители, а 8 октября соратники Михаила Саакашвили провели акцию возле руставской тюрьмы, в которой удерживают политика. после задержания политик объявил голодовку. Позже Николоз Кипшидзе, который является лечащим врачом Михаила Саакашвили, рассказал, что Михаил Саакашвили обессилил на семнадцатый день голодовки.