Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров заявил, что ни одна больница области не останется без помощи в разгар эпидемии коронавируса.

Так он во время онлайн-брифинга, в частности, ответил на заявления главврача областной «инфекционки» Светланы Федоровой, которая регулярно обвиняет руководство области в бездействии. В том числе и в решении проблемы с нехваткой кислорода.

— По поводу разных постов в интернете отдельных руководителей медицинской системы о том, что ничего нет, все пропало, все плохо или все хорошо — это какие-то особенные мысли. В первую очередь никто никого не оставит без помощи, и никто не будет страдать и умирать. Мы работаем над этим спокойно, взвешено и хладнокровно, — сказал Юрий Гранатуров.

Юрий Гранатуров

Юрий Гранатуров также рассказал, что обеспечение больниц кислородом и сейчас регулируют в ручном режиме. Он напомнил, что завод «Зоря» — «Машпроект» будет производить медицинский кислород для резервного запаса.

— Сейчас, как на фронте, и кислород, на сегодняшний день, как патроны в военное время. Поэтому в ручном режиме (регулируют поставки, — прим.), так делается иногда, но на выполнение поручения главы облгосадминистрации, были переговоры с заводом «Зоря». И завод пошел на встречу Николаеву и Николаевской области и формирует сейчас 100 баллонов резерва, который будет использоваться в критических ситуациях. И транспортировать будет также завод «Зоря», — сказал вице-губернатор.

Также он рассказал, что на территории «Нибулона» есть криоцилиндр, в котором хранится кислород, и в экстренной ситуации предприятие помогает больницам.

Как сообщалось, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области обострилась проблема обеспечения больниц кислородом — поставки регулируют «в ручном режиме».

Напомним, вечером 25 октября в Николаевской городской больнице №5, где проходят лечение пациенты с COVID-19, возникла внештатная ситуация из-за сбоя поставок кислорода. В срочном порядке была организована экстренная поставка кислорода в баллонах, а также кислородных концентраторов.

При этом Украина начала закупать кислород в Польше. Стоимость одной тонны составила порядка 10-15 тысяч гривен.

Ранее стало известно, что в Украине прекратили работу два основных производителя кислорода. Министерство здравоохранения Украины в срочном порядке начала искать альтернативные источники поставок кислорода для больниц. На данный момент их деятельность возобновлена.