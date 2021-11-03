Верховная Рада проголосовала за отставку Олега Уруского с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Его увольнение поддержали 342 народных депутата. Он возглавлял Минстратегпром с июля, пишет Новое время.

Олег Уруский имеет большой опыт работы в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), в том числе на топ-должностях в госорганах. Долгое время его чиновничья карьера была тесно связана с экс-главой СНБО Владимиром Горбулиным. До назначения вице-премьером Олег Уруский был директором инжиниринговой компании «Прогресстех-Украин»а гражданина России Владимира Кульчицкого.

Олег Уруский является одним из пяти министров, которых сегодня уволила Рада. Назначение новых министров запланировано на четверг, 4 ноября. В частности, ожидаются следующие назначения:

Алексей Резников, покинув пост министра по вопросам реинтеграции ОРДЛО и Крыма, возглавит Министерство обороны вместо Андрея Тарана.

народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук станет министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вместо Резникова;

Павел Рябикин, оставив пост главы Гостаможни, будет назначен министром стратегической промышленности вместо Олега Урусского.

Заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко возглавит Минэкономики вместо Алексея Любченко;

Министерство окружающей среды и природных ресурсов может возглавить первый заместитель министра Руслан Стрелец вместо Романа Абрамовского.