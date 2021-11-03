Депутаты Татьяна Кравчук и Александр Ковтун

«Партия Шария» предложила пригласить на следующее заседание рабочей группы по вопросу отселения из промзоны жителей домов на Заводской, 35 глав всех фракции Николаевского горсовета.

Об этом сообщила лидер фракции «Партии Шария» в Николаевском городском совете Татьяна Кравчук в своем Telegram-канале.

— Сегодня в рамках рабочей группы по вопросу отселения жителей Заводской, 35 обсудили дальнейшие шаги. Одобренная Антимонопольным комитетом Украины городская Программа развития промышленных зон Заводского района проходит согласование в департаментах горсовета. Уже на следующую сессию планируем вынести ее в сессионный зал, чтобы она как можно скорее заработала, т.к. нормально жить в окружении промышленных предприятий просто невозможно, — рассказала Татьяна Кравчук.

Депутат отметила, что на следующее заседание пригласят представителей всех предприятий, расположенных в этой зоне, а также глав фракций.

— Рассчитываем на содействие бизнеса и готовность предпринимателей финансово участвовать в отселении жителей Заводской, 35. Мы призываем своих коллег по депутатскому корпусу присоединиться к решению этой, очень важной для людей, проблемы! Ведь ради улучшения жизни горожан и ради развития Николаева нас и избрали! Продолжаем бороться на стороне горожан, — резюмировала она.

Напомним, жильцы домов на Заводской, 35 готовы на сутки перекрыть железную дорогу, если руководство города не поспособствует закрытию зерновой галереи Николаевского комбината хлебопродуктов.