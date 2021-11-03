«Партия Шария» предложила пригласить на следующее заседание рабочей группы по вопросу отселения из промзоны жителей домов на Заводской, 35 глав всех фракции Николаевского горсовета.
Об этом сообщила лидер фракции «Партии Шария» в Николаевском городском совете Татьяна Кравчук в своем Telegram-канале.
— Сегодня в рамках рабочей группы по вопросу отселения жителей Заводской, 35 обсудили дальнейшие шаги. Одобренная Антимонопольным комитетом Украины городская Программа развития промышленных зон Заводского района проходит согласование в департаментах горсовета. Уже на следующую сессию планируем вынести ее в сессионный зал, чтобы она как можно скорее заработала, т.к. нормально жить в окружении промышленных предприятий просто невозможно, — рассказала Татьяна Кравчук.
Депутат отметила, что на следующее заседание пригласят представителей всех предприятий, расположенных в этой зоне, а также глав фракций.
— Рассчитываем на содействие бизнеса и готовность предпринимателей финансово участвовать в отселении жителей Заводской, 35. Мы призываем своих коллег по депутатскому корпусу присоединиться к решению этой, очень важной для людей, проблемы! Ведь ради улучшения жизни горожан и ради развития Николаева нас и избрали! Продолжаем бороться на стороне горожан, — резюмировала она.
Напомним, жильцы домов на Заводской, 35 готовы на сутки перекрыть железную дорогу, если руководство города не поспособствует закрытию зерновой галереи Николаевского комбината хлебопродуктов.
Ранее сообщалось, что квартиры жильцов трех домов по Заводской, 35 могут выкупить в следующем году за средства городского бюджета Николаева. Такой вариант предусматривается программой развития промышленных зон Заводского района до 2023 года, которую в конце года вынесут на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.
Напомним, что 24 сентября 2019 года в Николаеве состоялось открытие зернового терминала корейской компании Posco International и украинской Orexim Group в Николаевском морском порту.
Posco International (штаб-квартира — Сеул) — одна из крупнейших корейских торговых корпораций, торговое подразделение южнокорейского сталелитейного конгломерата POSCO. Развивает бизнес в трех основных сегментах: международная торговля, развитие добычи сырья и менеджмент проектов.
Мощности элеваторного комплекса составляют 142 тысячи тонн. Зерновой терминал «НКХП» имеет 3 линии и 5 точек приема автотранспорта, мощностью приемки 7 200 тонн в сутки. Одновременная разгрузка — 14 железнодорожных вагонов, 6 800 т/сутки.
Во время открытия отмечалось, что открытие зернового терминала даст Николаеву 200 высокооплачиваемых рабочих мест, а также будет пополнять государственный и местные бюджеты налогами.
Как сообщалось, вечером 21 июля жители домов по улице Заводской собрались на акцию протеста в районе предприятия «НКХП» Зерновой терминал. Люди перекрыли дорогу, ведущую в порт.
В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве на сегодня нет возможности отселить жителей дома по улице Заводской, 35.
Гипотетический (его еще на разработали — прим.) инвестпроект предполагал передачу с домами в промзоне на Заводской и часть земли под детским садиком частному бизнесу, который взамен построит новое жилье. Но возникла сложность, поскольку детский садик находится в собственности Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, а ГПЗКУ из-за судебных процессов запрещено отчуждение имущества.
Ранее жители выступили на исполкоме с требованием дать им новое жилье, так как под их окнами идет строительство зерновой галереи Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту, в противном случае они будут устраивать акции протестов.
Также данный вопрос поднимался на заседании градостроительного совета, где мэрии было рекомендовано принять меры по отселению жителей 3 домов в связи с расширением порта.
Руководство филиала Posco International считает, что решение проблемы с отселением жителей дома по улице Заводской, 35, которые возмущены соседством с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов, а также падением стоимости их жилья из-за расширения порта, кроется в общих усилиях горсовета, облгосадминистрации и Кабмина для создания нового инвестпроекта.
Отметим, что дома были построены портом и переданы городу в 1979 году.
|
Жду действий от нардепа ПасечногоОлег Мудрак
|
Зе-пустышки: как легко навешать лапши на уши николаевцам на ₴4,7 миллиардаАртем Ильюк
|
Країна мрійСтанислав Мартиросов
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
«Партия Шария» предложила пригласить на следующее заседание рабочей группы по вопросу отселения из промзоны жителей домов на Заводской, 35 глав всех фракции Николаевского горсовета.
Об этом сообщила лидер фракции «Партии Шария» в Николаевском городском совете Татьяна Кравчук в своем Telegram-канале.
— Сегодня в рамках рабочей группы по вопросу отселения жителей Заводской, 35 обсудили дальнейшие шаги. Одобренная Антимонопольным комитетом Украины городская Программа развития промышленных зон Заводского района проходит согласование в департаментах горсовета. Уже на следующую сессию планируем вынести ее в сессионный зал, чтобы она как можно скорее заработала, т.к. нормально жить в окружении промышленных предприятий просто невозможно, — рассказала Татьяна Кравчук.
Депутат отметила, что на следующее заседание пригласят представителей всех предприятий, расположенных в этой зоне, а также глав фракций.
— Рассчитываем на содействие бизнеса и готовность предпринимателей финансово участвовать в отселении жителей Заводской, 35. Мы призываем своих коллег по депутатскому корпусу присоединиться к решению этой, очень важной для людей, проблемы! Ведь ради улучшения жизни горожан и ради развития Николаева нас и избрали! Продолжаем бороться на стороне горожан, — резюмировала она.
Напомним, жильцы домов на Заводской, 35 готовы на сутки перекрыть железную дорогу, если руководство города не поспособствует закрытию зерновой галереи Николаевского комбината хлебопродуктов.
Ранее сообщалось, что квартиры жильцов трех домов по Заводской, 35 могут выкупить в следующем году за средства городского бюджета Николаева. Такой вариант предусматривается программой развития промышленных зон Заводского района до 2023 года, которую в конце года вынесут на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.
Напомним, что 24 сентября 2019 года в Николаеве состоялось открытие зернового терминала корейской компании Posco International и украинской Orexim Group в Николаевском морском порту.
Posco International (штаб-квартира — Сеул) — одна из крупнейших корейских торговых корпораций, торговое подразделение южнокорейского сталелитейного конгломерата POSCO. Развивает бизнес в трех основных сегментах: международная торговля, развитие добычи сырья и менеджмент проектов.
Мощности элеваторного комплекса составляют 142 тысячи тонн. Зерновой терминал «НКХП» имеет 3 линии и 5 точек приема автотранспорта, мощностью приемки 7 200 тонн в сутки. Одновременная разгрузка — 14 железнодорожных вагонов, 6 800 т/сутки.
Во время открытия отмечалось, что открытие зернового терминала даст Николаеву 200 высокооплачиваемых рабочих мест, а также будет пополнять государственный и местные бюджеты налогами.
Как сообщалось, вечером 21 июля жители домов по улице Заводской собрались на акцию протеста в районе предприятия «НКХП» Зерновой терминал. Люди перекрыли дорогу, ведущую в порт.
В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве на сегодня нет возможности отселить жителей дома по улице Заводской, 35.
Гипотетический (его еще на разработали — прим.) инвестпроект предполагал передачу с домами в промзоне на Заводской и часть земли под детским садиком частному бизнесу, который взамен построит новое жилье. Но возникла сложность, поскольку детский садик находится в собственности Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, а ГПЗКУ из-за судебных процессов запрещено отчуждение имущества.
Ранее жители выступили на исполкоме с требованием дать им новое жилье, так как под их окнами идет строительство зерновой галереи Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту, в противном случае они будут устраивать акции протестов.
Также данный вопрос поднимался на заседании градостроительного совета, где мэрии было рекомендовано принять меры по отселению жителей 3 домов в связи с расширением порта.
Руководство филиала Posco International считает, что решение проблемы с отселением жителей дома по улице Заводской, 35, которые возмущены соседством с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов, а также падением стоимости их жилья из-за расширения порта, кроется в общих усилиях горсовета, облгосадминистрации и Кабмина для создания нового инвестпроекта.
Отметим, что дома были построены портом и переданы городу в 1979 году.