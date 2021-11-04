До конца 2021 года на выплату зарплат сотрудникам Николаевского областного детского центра медицинской реабилитации, который был создан в конце 2019 года и до сих пор не заработал, необходимо 3 миллиона 379 тысяч гривен.

Об этом шла речь на заседании бюджетной комиссии Николаевского облсовета в четверг, 4 ноября, передает корреспондент НикВести.

Начальник облздрава Максим Безносенко обратился к депутатам с просьбой перераспределить бюджет, выделив 4,9 миллиона гривен на зарплаты медикам.

Из них 1,5 миллиона — для областного центра психического здоровья. Эти деньги нужны для выплаты зарплат сотрудникам, которые попадают под сокращение.

3,3 миллиона хотят направить на зарплаты работникам областного детского центра медицинской реабилитации. Он был создан в декабре 2019 года путем слияния санаториев «Дубки» и «Южный», однако так и не начал работать.

— Задержка выплаты заработной платы, больница находится в простое. Нужно до конца года, чтобы оплачивать зарплату, 3 миллиона 379 тысяч гривен. По поводу центра психического здоровья. Это центр, который занимается лечением людей с расстройствами психического здоровья и наркозависимости. 1 миллион 542 тысячи гривен нужны для выплаты зарплаты в рамках сокращения штата работников, — пояснил Максим Безносенко.

Отметим, что члены комиссии поддержали перераспределение средств.

Как сообщалось, санаторий «Дубки», который в 2019 году вошел в Николаевский областной детский центр медицинской реабилитации вместе с кардиоревматологическом санаторием «Южный», теперь хотят отдать в управление детской областной больницы. Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко попросила главу облсовета Анну Замазееву и депутатов не закрывать детские санатории «Дубки» и «Южный», о чем, по ее мнению, завуалированно сказано в проекте решения.