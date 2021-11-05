Харьковская городская территориальная избирательная комиссия отказала координатору гражданской сети «ОПОРА» Николаю Зинченко в пересчете голосов на 10 участках, где были обнаружены расхождения в итоговых протоколах в пользу Игоря Терехова на внеочередных выборах харьковского городского головы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В своем обращении гражданская сеть «ОПОРА» просила горизбирком признать решение о признании Игоря Терехова городским головой не отвечающим требованиям законодательства и отменить его, а также принять во внимание наличие расхождений в протоколах подсчета голосов на избирательных участках и обязать Основянскую и Новобаварскую районные территориальные комиссии провести повторный подсчет голосов на этих участках.

Харьковская городская теркомиссия приняла решение принять во внимание полученную информацию, а в остальной части требований заявителю отказать.

Теперь «ОПОРА» имеет все основания подать в суд на обжалование решения уже харьковской городской комиссии.

— Завтра наши юристы получат текст решения на руки, проанализируют его и после этого мы решим, будем ли обжаловать его в суде. Кроме того, мы уже готовим иски с требованием повторного подсчета голосов на тех участках, где наши наблюдатели выявили фальсификации, — сказал Николай Зинченко.

Напомним, 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За его ближайшего конкурента, бывшего городского голову Харькова Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41%).

Как сообщалось, гражданская сеть ОПОРА провела свою аналитику прошедших мэрских выборов в Харькове и пришла к выводу, что Игорь Терехов, вероятно, получил высокие результаты из-за пассивности избирателей и благодаря тому, что административный ресурс был на его стороне.