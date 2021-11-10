Тысячи мигрантов двинутся в сторону Украины, есои у польской границы им не удастся просочиться в ЕС.
Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Глава правительства отметил, что Варшава укрепляет свою границу по украинскому направлению.
— Мы осознаем риск, что если эта граница будет слишком плотной, то мигранты могут пойти через Украину, поэтому предпринимаем действия, чтобы укрепить границу по всей ее длине, — высказался политик.
В свою очередь, в украинском МВД заявили, что рассматривали такой сценарий, поэтому на границу направят больше войск и беспилотники.
Как сообщалось, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.
Напомним, экс-посол Польши в России Катажина Пельчинская-Наленч считает, что Лукашенко своим шантажом Варшавы мигрантами не сможет добиться желаемого.
Пик многомесячного лукашенковского мигрантского шантажа балтийских стран и Польши пришелся на позавчерашний день.
Тысячи мигрантов двинутся в сторону Украины, есои у польской границы им не удастся просочиться в ЕС.
Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Глава правительства отметил, что Варшава укрепляет свою границу по украинскому направлению.
— Мы осознаем риск, что если эта граница будет слишком плотной, то мигранты могут пойти через Украину, поэтому предпринимаем действия, чтобы укрепить границу по всей ее длине, — высказался политик.
В свою очередь, в украинском МВД заявили, что рассматривали такой сценарий, поэтому на границу направят больше войск и беспилотники.
Как сообщалось, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.
Напомним, экс-посол Польши в России Катажина Пельчинская-Наленч считает, что Лукашенко своим шантажом Варшавы мигрантами не сможет добиться желаемого.
Пик многомесячного лукашенковского мигрантского шантажа балтийских стран и Польши пришелся на позавчерашний день.