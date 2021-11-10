Тысячи мигрантов двинутся в сторону Украины, есои у польской границы им не удастся просочиться в ЕС.

Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Глава правительства отметил, что Варшава укрепляет свою границу по украинскому направлению.

— Мы осознаем риск, что если эта граница будет слишком плотной, то мигранты могут пойти через Украину, поэтому предпринимаем действия, чтобы укрепить границу по всей ее длине, — высказался политик.

В свою очередь, в украинском МВД заявили, что рассматривали такой сценарий, поэтому на границу направят больше войск и беспилотники.

Как сообщалось, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.