Польские военные засняли момент, на котором белорусские силовики делают выстрел, чтобы напугать беженцев и заставить пойти на отчаянные шаги.

Запись разместила «Наша Ніва».

На видео видно, как после звука выстрела женщины начинают кричать, некоторые из них завывать.

В нескольких шагах от группы беженцев стоят двое в белорусской военной форме, которые раздают указания и выкриками подгоняют паникующую толпу к каким-то действиям.

Уже на других кадрах белорусские вооруженные лица сталкивают гражданских беженцев в одну кучу, ударяя замешкавшихся прикладами.

Как сообщалось, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.