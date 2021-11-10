Польские военные засняли момент, на котором белорусские силовики делают выстрел, чтобы напугать беженцев и заставить пойти на отчаянные шаги.
Запись разместила «Наша Ніва».
На видео видно, как после звука выстрела женщины начинают кричать, некоторые из них завывать.
В нескольких шагах от группы беженцев стоят двое в белорусской военной форме, которые раздают указания и выкриками подгоняют паникующую толпу к каким-то действиям.
Уже на других кадрах белорусские вооруженные лица сталкивают гражданских беженцев в одну кучу, ударяя замешкавшихся прикладами.
Как сообщалось, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.
Напомним, экс-посол Польши в России Катажина Пельчинская-Наленч считает, что Лукашенко своим шантажом Варшавы мигрантами не сможет добиться желаемого.
Пик многомесячного лукашенковского мигрантского шантажа балтийских стран и Польши пришелся на позавчерашний день.
Польские военные засняли момент, на котором белорусские силовики делают выстрел, чтобы напугать беженцев и заставить пойти на отчаянные шаги.
Запись разместила «Наша Ніва».
На видео видно, как после звука выстрела женщины начинают кричать, некоторые из них завывать.
В нескольких шагах от группы беженцев стоят двое в белорусской военной форме, которые раздают указания и выкриками подгоняют паникующую толпу к каким-то действиям.
Уже на других кадрах белорусские вооруженные лица сталкивают гражданских беженцев в одну кучу, ударяя замешкавшихся прикладами.
Как сообщалось, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.
Напомним, экс-посол Польши в России Катажина Пельчинская-Наленч считает, что Лукашенко своим шантажом Варшавы мигрантами не сможет добиться желаемого.
Пик многомесячного лукашенковского мигрантского шантажа балтийских стран и Польши пришелся на позавчерашний день.