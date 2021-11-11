В среду, 10 ноября, состоялось внеочередное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС в Николаевской области, на котором поднимали вопросы по COVID-19, а также возможного отключения электроэнергии.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Виталий Ким.

Он рассказал, что это касается электроснабжения объектов критической инфраструктуры и прежде всего больниц, где есть палаты интенсивной терапии, реанимация и болеют люди COVID-19.

— Невозможно допустить отключение электроэнергии даже на час. Завтра (11 ноября, — прим.) будут проведены проверки на то, чтобы в каждой больнице было два источника подключения, дизельные генераторы и дополнительное топливо. К этому будет привлечена Служба безопасности Украины. Эти меры необходимы, чтобы в экстренных случаях больницы могли работать, — сказал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что в случае веерных отключений электроэнергии в Николаеве могут возникнуть проблемы с теплоснабжением. Другими словами, крупные котельные, обеспечивающие теплом крупные жилые массивы, не смогут работать.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не допускает даже гипотетический вариант с веерными отключениями электроэнергии в целях экономии.

Напомним, что значительная часть энергоблоков тепловых станций Украины временно не функционируют из-за нехватки топлива.