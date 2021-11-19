В администрации Херсонского морского порта начались строительные работы по реконструкции башни здания морвокзала.

Об этом пишет «Центр транспортных стратегий» со ссылкой на информацию АМПУ.

— Здание бывшего морвокзала имеет многолетнюю историю, до нашего времени сохранился его аутентичный вид. Жемчужиной здания является сигнально-наблюдательная башня. Эта башня размером 5,05 м х 3,42 является конструктивным элементом с отдельными стенами и перекрытием, и отделена от основного здания морвокзала противопожарными стенами и противопожарным перекрытием, – говорится в сообщении.

В результате контрольно-инспекторского обследования башни морвокзала было обнаружено ухудшение ее технического состояния, а именно увеличение трещины в стенах и плитах перекрытия.

— В целом, здание морвокзала находится в удовлетворительном состоянии, а башня здания морвокзала требует немедленного проведения капитального ремонта или реконструкции, – добавили в АМПУ.

После проведения тендерных процедур и разработки Рабочего проекта реконструкции на основании задачи на проектирование и соответствующей нормативно-правовой базы, начаты строительные работы по реконструкции башни.

Весь планируемый объем работ предполагается выполнить в одну очередь.

Здание морвокзала построено в середине XX века и имеет два этажа. Высота здания с башней составляет 19,165 метров, а его общая площадь – 853,0 метров. На сегодняшний день в ней размещены подразделения Администрации Херсонского морского порта – расчетный центр и служба безопасности мореплавания.

Ранее сообщалось, что совладелец группы компаний «Risoil» Шота Хаджишвили официально заявил о том, что покидает проект концессии Херсонского морского торгового порта. После чего в «Администрации морских портов Украины» сообщили, что процесс передачи Херсонского морского порта и Николаевского специализированного морского порта «Ольвия» планируют завершить в декабре 2021 года.

Напомним, в январе 2020 года победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара – QTerminals. Тогда еще министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.

В феврале 2020 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на концессию в порту «Ольвия». После чего, министр Владислав Криклий сообщил, что в связи с пандемией коронавируса катарская компания QTerminals и Министерство инфраструктуры Украины ведут переговоры о концессии николаевского морского порта «Ольвия» в режиме онлайн-конференций.

Спустя полгода, в августе 2020 года, Николаевский специализированный морской порт «Ольвия» официально передали в концессию катарской фирме QTerminals сроком на 35 лет. Позже в катарской компании QTerminals подтвердили сумму инвестиций в порт «Ольвия» в размере 140 миллионов долларов.