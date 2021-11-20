Наблюдательный совет АО «Укрэксимбанка» остался недоволен внутренней проверкой поведения работников, обвиняемых в давлении на журналистов «Схем». Назначено повторное расследование.

Об этом пишет Радио Свобода.

Расследование длилась в течение месяца и занималась анализом действий и решений главы правления Евгения Мецгера, директора департамента информационной политики банка Владимира Пикалова, директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова.

— Наблюдательный совет не удовлетворен результатом. Не все факты были адекватно исследованы и выводы по ним соответственно неадекватны. И будет инициировать новое, — рассказала Оляна Гордиенко.

Напомним, правление «Укрэксимбанка» на внеочередном заседании уволило Игоря Тельбизова и Олега Осипова, фигурантов дела о нападении на журналистов «Схем».

Ранее Радио Свобода сообщило, что директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова восстановили в должностях 9 ноября, после завершения внутреннего расследования.

Нардеп Гео Лерос опубликовал видео, на котором восстановленного в должности участника нападения на журналистов программы «Схемы» в «Укрэксимбанке» Игоря Тельбизова встречали овациями.