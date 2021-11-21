Замглавы Николаевской облгосадминистрации Николай Маринов объяснил, почему управление туризма и курорта возглавил человек из другой области, а также сравнил местных специалистов с тарантулами в банке.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу, 19 ноября, пишут НикВести.

Николай Маринов считает, что управление туризма и курортов, которое было создано в этом году, успело проделать много работы.

— Управление появилось у нас уже когда сезон начался. Но я считаю, что за такой короткий срок было сделано достаточно много вещей для туризма, — сказал он.

Также вице-губернатор пояснил, почему на должность начальника управления пригласили бывшую замглавы Кировоградской ОГА. Он назвал Татьяну Волынец большим специалистом, известным в Украине и даже соседних странах.

— Я уже много слышал вопросов, почему не взяли человека из Николаева, с Николаевщины. У нас есть специалисты, есть достаточно весомых специалистов, которых знает и уважает отрасль. Но я бы сказал так, что у нас немножко, как тарантулы в банке. Если уделить внимание одному специалисту, другие начинают воспринимать это как-то настороженно. Нам бы хотелось, чтобы управление уважали все участники рынка одинаково. Именно поэтому я очень рад, что госпожа Татьяна согласилась возглавить наше управление. Она тоже очень большой специалист. Она известна в Украине и даже в соседних государствах, потому что в свое время она много усилий направила на подъем туризма на Херсонщине. И я всегда приводил пример Херсонщины именно для Николаева. Сейчас может мы немножко и опередили Херсонщину, — сказал Николай Маринов.

Николай Маринов и Татьяна Волынец на пресс-конференции

Справка: Татьяна Волынец в 2019 году возглавляла Департамент инвестиционной, туристско-курортной деятельности и промышленной политики Херсонской ОГА. Уже в 2020 году Кабмин согласовал ее кандидатуру на должность заместителя главы Кировоградской ОГА. В ее функциональные обязанности на Кировоградщине входили вопросы образования, культуры, инвестиционной деятельности, а также развитие туризма в регионе. На должности она проработала до сентября 2020 года.

Отметим, что официально Татьяна Волынец возглавила управление в августе, однако о своем новом месте работы она сообщила еще в марте. Приехав в Николаевскую область, она решила заняться продвижением таврической росписи, увидев о ней пост в социальной сети.

Николай Маринов поздравляет Татьяну Волынец с назначением

На пресс-конференции 19 ноября она также заявила, что местные жители и бизнес прилагают недостаточно усилий для улучшения туристической привлекательности региона.