Татьяна Волынец

Управление по вопросам туризма и курортов Николаевской областной государственной администрации возглавит экс-вице-губернатор Кировоградщины Татьяна Волынец.

Об этом говорится в публикации на сайте Ассоциации индустрии гостеприимности Украины. Также об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала сама Татьяна Волынец.

— Друзья, жизнь мне постоянно дарит новые испытания и интересные приключения! Иду работать в Николаев! Спасибо за хорошее приглашение новой молодой прогрессивной команды во главе с председателем ОГА Виталием Кимом. Будем генерировать идеи и развивать туризм и курорты вместе с Николай Мариновым. Будет круто и совершенно по-новому, ждите! — написала Татьяна Волынец.

Стоит отметить, что Татьяна Волынец уже второй чиновник ранее работавший в Кировоградской ОГА. Так, на сегодняшний день в команде губернатора Николаевщины Виталия Кима работает ее коллега Игорь Кузьмин. Он также ранее работал заместителем губернатора Кировоградщины.

Справка: Татьяна Волынец в 2019 году возглавляла Департамент инвестиционной, туристско-курортной деятельности и промышленной политики Херсонской ОГА. Уже в 2020 рогу Кабмин согласовал ее кандидатуру на должность заместителя главы Кировоградской ОГА. В ее функциональные обязанности на Кировоградщине входили вопросы образования, культуры, инвестиционной деятельности, а также развитие туризма в регионе. На должности она проработала до сентября 2020 года.

Напомним, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Николай Маринов заявил, что предусмотренных в этом году бюджетом области 1,6 миллионов гривен на развитие туризма крайне мало.