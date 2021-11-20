Начальница управления туризма Николаевской облгосадминистрации Татьяна Волынец считает, что местные жители и бизнес прилагают недостаточно усилий для улучшения туристической привлекательности региона

Об этом она сказала в ходе брифинга ОГА о результатах туристического сезона 2021 года, сообщает корреспондент НикВести.

Чиновница согласилась с тем, что в Николаевской области существует много проблем, но, по ее словам, они есть в каждом регионе.

— Нельзя закрыть область и ждать, пока мы все построим, упорядочим реестр наших гидов и экскурсоводов. Как человек, который не является жителем Николаевской области, хочу вам сказать, что такой нелюбви к родной земле, как на Николаевщине, я не видела нигде. Чтобы говорили постоянно плохо: «У нас ничего не будет, инфраструктуры нет, к нам не нужно приезжать, да что тут смотреть». Давайте полюбим землю, где мы сейчас находимся, и будем делать все возможное от себя, — призвала Татьяна Волынец.

Глава управления акцентировала, что местный бизнес мог бы делать больше для развития туристического потенциала региона.

— Если говорить о туристическом бизнесе, который работает в Николаевской области, он в большинстве свое работает на выезд. Предприниматели не заинтересованы во внутреннем туризме, потому что это небольшие деньги, нужно разработать туристический маршрут и накатывать его, а можно просто продать себе и иметь процент от поездок. Это нормально, люди ищут там, где им хорошо. Хочу сказать, что как раз в Николаевской области очень не хватает бизнеса, который занимался бы развитием внутреннего туризма, — разъяснила Татьяна Волынец.

Она добавила, что у Николаевская область обладает большой исторической составляющей, которой регион не пользуется должным образом.

— Хорошо, что он (потенциал, — прим.) еще не испорчен. Лучше сделать один раз качественно, — убеждена начальница управления туризма.

Напомним, в управлении туризма и курортов Николаевской облгосадминистрации презентовали результаты исследования туристического потока в регионе.