Депутат Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что турникета в холле облсовета юридически не существует.

Об этом депутат сказала комментируя работу руководства областного совета в эфире ток-шоу «Битва за місто», пишут НикВести.

В частности, Виктория Москаленко считает, что «новая» власть облсовета не придерживается принципа открытости, который на выборах декларировал президент Владимир Зеленский.

— Когда в 2019 году Владимир Зеленский шел на выборы, то во-первых он говорил, что они все, кто пришли, лучше чем мы. Получается, мы были плохие. Во-вторых он сказал, что вы все президенты, мы все президенты. Самое главное, он показал, что мы все такие открытые, мы же власть, мы открытые. А что случилось с этим созывом областного совета? Первое что произошло – установили турникеты. Я за это не голосовала. Я вообще не знаю как оно появилось и на каких основаниях – их юридических не существует. Цель любого государственного органа власти, любого органа местного самоуправления – служить людям и предоставлять услугу людям. Самое главное проявление эффективности работы органа местного самоуправления как раз в вопросе катаклизм. Я не буду сегодня много рассказывать о том, что этот областной совет смог за год. Они ничего не смогли кроме как провалить борьбу с коронавирусом, – сказала Виктория Москаленко.

Напомним, что в июне 2021 года в здании Николаевского областного совета на проходной разместили турникет. На пресс-конференции глава облсовета Анна Замазеева заявила, что идея установить турникет принадлежит главе облсовета предыдущего созыва Виктории Москаленко. Анна Замазеева также рассказала, что турникет в холле облсовета установили для «наведения порядка».

Депутат Николаевского облсовета от «Европейской Солидарности» Виктория Москаленко предложила коллегам проголосовать за демонтаж недавно установленного при входе в здание турникета. Позже стало известно, что турникет обошелся бюджету Николаевщины в 74 тысячи 500 гривен.