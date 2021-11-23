Николаевский областной совет не может повлиять на чиновников Госгеокадастра, которые раздали земли громад, хотя и неоднократно вмешивался в ситуацию.

Об этом рассказал депутат Николаевского облсовета от «Пропозиції» Александр Мосин в эфире ток-шоу «Битва за місто» на НикВести.

Депутат рассказал, что перед передачей в территориальные громады земель, которые отошли им по закону, Госгеокадастр выдал документы на оформление некоторых участков третьим лицам.

Александр Мосин

— Госгеокадастр — это вообще отдельное государство. Несколько раз на земельных комиссиях присутствовал, меня приглашали главы ОТГ. Рассматривали вопросы по Новой Одессе, Нечаянному. Госгеокадастр государственные земли, которые по закону нужно передать громадам, перед это передачей взял и выдал документы на оформление этих земель. По Нечаянному мы три раза вызывали представителя Госгеокадастра, они рассказывают какие-то сказки-басни-небылицы, что по закону они имеют право выделить 10 людям документы на участок, поэтому «Мы закон не нарушаем, делайте что хотите». Но это реальность, которая есть, — рассказал Александр Мосин.

Напомним, начальница отдела Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области требовала от местного жителя 100 тысяч гривен взятки. 12 ноября ее задержали.

В сентябре прокуратура сообщала, что Управление Госгеокадастра Николаевской области передало в частную собственность шесть земельных участков площадью 0,72 га, расположенных в пределах заказника местного значения — «Полуостров Песчаный».

Весной стало известно, что Главное управление Госгеокадастра в Николаевской области отдало в частную собственность порядка 22 гектаров земли, которая должна была перейти к Мигиевской ОТГ.