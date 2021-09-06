Управление Госгеокадастра Николаевской области передало в частную собственность шесть земельных участков площадью 0,72 га, расположенных в пределах заказника местного значения — «Полуостров Песчаный».

Николаевская окружная прокуратура обратилась в Жовтневый районный суд с исками об отмене приказов Госгеокадастра, сообщает пресс-служба ведомства.

— Установлено, что управлением Госгеокадастра, вопреки требованиям законодательства, указанные земельные участки переданы в собственность шестерым гражданам для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений, — сказано в сообщении.

Полуостров Песчаный — ландшафтный заказник местного значения в Украине. Расположен в пределах Мешково-Погореловского сельского совета на территории Николаевского района Николаевской области,

Ранее сообщалось, ранее в Мигиевском сельсовете заявили, что Главное управление Госгеокадастра в Николаевской области отдало в частную собственность порядка 22 гектаров земли, которая должна была перейти к Мигиевской ОТГ.