У президента России Владимира Путина заявили, что возможные поставки вооружений США в Украину ведут к эскалации конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вооружение и военные советники прибывают из стран НАТО.

— Отправка на Украину военных советников и вооружения — это не надо исключать, потому что это имеет место. Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. И все это, конечно же, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения, — сказал он.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли отважится на полномасштабную войну, несмотря на маневры у границ.