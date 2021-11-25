В бюджете Николаевской области на 2022 год планируют заложить как можно больше средств на разработку проектов ремонта дорог между городами, посёлками и сёлами.

Об этом сказала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева во время сессии Первомайского городского совета в четверг, 25 октября, пишут НикВести.

Она также рассказала, что рассчитывает на финансовую поддержку всех территориальных громад области при разработке проектно-сметной документации.

— На последнем ток-шоу Давид Арахамия (глава парламентской фракции «Слуга народа», – прим.) сказал, что в следующем году при «Большом строительстве» большое внимание будет уделяться дорогам между городами, посёлками и сёлами – коммунальным дорогам. В областной бюджет на следующий год мы планируем заложить как можно больше средств для разработки ПКД. Мы также будем рассчитывать на софинансирование в этих проектах каждой территориальной громады, чтоб мы сделали как можно больше этих ПКД и могли отремонтировать дороги. Вы же знаете принцип, который действует в Министерстве инфраструктуры: чем больше у кого-то есть проектов, тем больше выдается денег. Все зависит только от нас, – сказала Анна Замазеева.

Напомним, народный депутат от «Слуги народа» Александр Пасичный считает, что в последние годы на Николаевщине состояние дорог значительно улучшилось, а качество их ремонта очень хорошее, с чем связана также и высокая стоимость работ.

Ранее сообщалось, что 28,3 километра дороги от Николаева до Новой Одессы хотят капитально отремонтировать за 3 миллиарда 135 миллионов 989 тысяч 954 гривны. 14 километров трассы Р-75 ремонтируют за 343 миллиона гривен.

В сентябре в ОГА сообщили, что в Николаевской области в рамках «Большой стройки» отремонтируют автомобильную дорогу Т-15-07 Николаев – Парутино – Очаков – база отдыха «Черноморка» протяженностью 72,8 километров. Ориентировочная стоимость выполнения ремонтных работ составляет почти 1,2 миллиарда гривен.