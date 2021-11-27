Бывший руководитель Главного управления разведки Василий Бурба подаст иск в суд на президента Украины Владимира Зеленского за якобы клевету.

Об этом он заявила в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Таким образом Василий Бурба отреагировал на высказывания президента в свой адрес.

— Выступление президента было эмоциональным, это такие эмоции, которые я себе позволить не могу, в то же время, не могу и проигнорировать. Противоправные действия на Майдане. Президент понимает, что два с половиной года вся правоохранительная сфера под его контролем, осуществлялась проверка моих действий, проведено более 20 допросов — ни одного обвинения, — заявил Василий Бурба.

Василий Бурба также объяснил, что ему пришлось проживать в Конча-Заспе с семьей ради безопасности. Помещение в итоге осталось за государством.

Он пообещал подать на президента в суд, так как считает, что слова Зеленского в его адрес — якобы клевета.

— Я вынужден обратиться в суд, — сказал Василий Бурба.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал своего предшественника Петра Порошенко товарищем Петей и заявил, что вместе экс-начальником разведки Минобороны Василием Бурбой планировал акцию, направленную на то, чтобы пошатнуть отношения Украины и США.

Ранее Василий Бурба заявлял, что 23 июля 2020 года получил от делегированного президентом главы ОП Андрея Ермака указание о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.