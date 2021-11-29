Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко прокомментировал заявления президента Владимира Зеленского об украинских разведчиках, которые он сделал во время пресс-марафона.
Свою позицию он озвучил в эфире телеканала «Прямой» 27 ноября.
Ведущие напомнили, что на пресс-марафоне Владимир Зеленский, отвечая на вопросы о бывшем руководителе Главного управления разведки Минобороны Украины Василии Бурбе и о спецоперации по задержанию российских наемников, назвал Петра Порошенко «товарищем Петей».
— Владимир Александрович, я вам – не Петя. И прекратите, пожалуйста, эту практику невоспитанного человека. Я многое могу простить кому угодно. И как христианин, как верующий человек, и как воспитанный человек. Но то, что вчера господин Зеленский намолол, не может меня не огорчать. Не важно, как он меня назвал, я еще раз говорю: это отбросим. Но когда он элиту Вооруженных сил назвал авантюристами, – сказал Петр Порошенко.
Он напомнил, что основатель платформы Bellingcat Элиот Хиггинс и болгарский журналист Христо Грозев заявили, что им «стыдно за пресс-конференцию Зеленского».
— И если Христо вчера по итогам пресс-конференции сказал, что ему стыдно за украинского президента, то, к сожалению, стыдно должно быть всем нам. Почему стыдно? Во всех странах – от США до России – разведка – это те, кого носят на руках. Почему? Потому, что их жизнь связана с тем, что пойди за линию фронта в условиях, когда до зубов вооруженная ФСБ контролирует каждый шаг, проведи ряд операций, – сказал Петр Порошенко.
По его словам, работу разведчиков нельзя смотивировать ничем, «кроме одного – любви к Украине».
— И вот людей, за плечами которых стоят блестящие операции, которые в свое время разрушили проект (президента РФ Владимира, – прим.) Путина, господин Зеленский решился называть авантюристами. Это оскорбление для всех разведчиков. Более того, это оскорбление для всех воинов. Это значит, что он не понимает, не уважает и не любит украинскую армию. И, конечно, лучше бы он молчал, – сказал Петр Порошенко.
Напомним, бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба заявил, что 23 июля 2020 года получил от делегированного президентом главы Офиса президента Андрея Ермака указание о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.
Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко прокомментировал заявления президента Владимира Зеленского об украинских разведчиках, которые он сделал во время пресс-марафона.
Свою позицию он озвучил в эфире телеканала «Прямой» 27 ноября.
Ведущие напомнили, что на пресс-марафоне Владимир Зеленский, отвечая на вопросы о бывшем руководителе Главного управления разведки Минобороны Украины Василии Бурбе и о спецоперации по задержанию российских наемников, назвал Петра Порошенко «товарищем Петей».
— Владимир Александрович, я вам – не Петя. И прекратите, пожалуйста, эту практику невоспитанного человека. Я многое могу простить кому угодно. И как христианин, как верующий человек, и как воспитанный человек. Но то, что вчера господин Зеленский намолол, не может меня не огорчать. Не важно, как он меня назвал, я еще раз говорю: это отбросим. Но когда он элиту Вооруженных сил назвал авантюристами, – сказал Петр Порошенко.
Он напомнил, что основатель платформы Bellingcat Элиот Хиггинс и болгарский журналист Христо Грозев заявили, что им «стыдно за пресс-конференцию Зеленского».
— И если Христо вчера по итогам пресс-конференции сказал, что ему стыдно за украинского президента, то, к сожалению, стыдно должно быть всем нам. Почему стыдно? Во всех странах – от США до России – разведка – это те, кого носят на руках. Почему? Потому, что их жизнь связана с тем, что пойди за линию фронта в условиях, когда до зубов вооруженная ФСБ контролирует каждый шаг, проведи ряд операций, – сказал Петр Порошенко.
По его словам, работу разведчиков нельзя смотивировать ничем, «кроме одного – любви к Украине».
— И вот людей, за плечами которых стоят блестящие операции, которые в свое время разрушили проект (президента РФ Владимира, – прим.) Путина, господин Зеленский решился называть авантюристами. Это оскорбление для всех разведчиков. Более того, это оскорбление для всех воинов. Это значит, что он не понимает, не уважает и не любит украинскую армию. И, конечно, лучше бы он молчал, – сказал Петр Порошенко.
Напомним, бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба заявил, что 23 июля 2020 года получил от делегированного президентом главы Офиса президента Андрея Ермака указание о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.