Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко прокомментировал заявления президента Владимира Зеленского об украинских разведчиках, которые он сделал во время пресс-марафона.

Свою позицию он озвучил в эфире телеканала «Прямой» 27 ноября.

Ведущие напомнили, что на пресс-марафоне Владимир Зеленский, отвечая на вопросы о бывшем руководителе Главного управления разведки Минобороны Украины Василии Бурбе и о спецоперации по задержанию российских наемников, назвал Петра Порошенко «товарищем Петей».

— Владимир Александрович, я вам – не Петя. И прекратите, пожалуйста, эту практику невоспитанного человека. Я многое могу простить кому угодно. И как христианин, как верующий человек, и как воспитанный человек. Но то, что вчера господин Зеленский намолол, не может меня не огорчать. Не важно, как он меня назвал, я еще раз говорю: это отбросим. Но когда он элиту Вооруженных сил назвал авантюристами, – сказал Петр Порошенко.

Он напомнил, что основатель платформы Bellingcat Элиот Хиггинс и болгарский журналист Христо Грозев заявили, что им «стыдно за пресс-конференцию Зеленского».

— И если Христо вчера по итогам пресс-конференции сказал, что ему стыдно за украинского президента, то, к сожалению, стыдно должно быть всем нам. Почему стыдно? Во всех странах – от США до России – разведка – это те, кого носят на руках. Почему? Потому, что их жизнь связана с тем, что пойди за линию фронта в условиях, когда до зубов вооруженная ФСБ контролирует каждый шаг, проведи ряд операций, – сказал Петр Порошенко.

По его словам, работу разведчиков нельзя смотивировать ничем, «кроме одного – любви к Украине».

— И вот людей, за плечами которых стоят блестящие операции, которые в свое время разрушили проект (президента РФ Владимира, – прим.) Путина, господин Зеленский решился называть авантюристами. Это оскорбление для всех разведчиков. Более того, это оскорбление для всех воинов. Это значит, что он не понимает, не уважает и не любит украинскую армию. И, конечно, лучше бы он молчал, – сказал Петр Порошенко.

Напомним, бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба заявил, что 23 июля 2020 года получил от делегированного президентом главы Офиса президента Андрея Ермака указание о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.