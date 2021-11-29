Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал необъяснимым и неоправданным наращивание военной мощи РФ вблизи границы с Украиной.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге, пишет «Украинская правда».

— Мы также обсудили необъяснимое и неоправданное наращивание российской военной мощи вблизи Украины. Мы призываем Россию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации, — сказал он.

По словам Йенса Столтенберга, НАТО и ЕС демонстрируют единство и высокий уровень сотрудничества в противодействии вызовам на границе с Беларусью, а также в Украине и вокруг нее.

— НАТО сохраняет бдительность. Мы готовы защищать всех союзников. И мы продолжим оказывать нашему партнеру Украине политическую и практическую поддержку. И мы встретимся с министрами иностранных дел Украины и Грузии здесь, в Риге, на встрече министров иностранных дел стран НАТО на этой неделе, — добавил генсек НАТО.

Ранее сообщалось, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.

После чего пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.

Позже вице-спикер парламента Александр Корниенко рассказал, что в случае начала военных действий России против Украины Верховная Рада в течение нескольких часов соберется на заседание для введения чрезвычайного или военного положения в стране.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сообщения об угрозе эскалации между Россией и Украиной являются информационной войной, направленной на внутреннюю аудиторию Российской Федерации.