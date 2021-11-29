Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что главного редактора интернет-издания «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова могут ликвидировать в течение ближайших нескольких недель, а после использовать его убийство, как сигнал к началу массовых беспорядков в стране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Арестовича, из Бутусова планируют сделать «очередного Гонгадзе» и ему «остается уже очень недолго», а «счет пошел на дни, максимум — недели».

– Ни он, ни многочисленные сочувствующие не видят совершено очевидного — Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе,– сказал он.

Убийство Бутусова, по мнению советника ОП, станет сигналом к началу массовых беспорядков в стране, еще и на фоне концентрации российских войск на границе. Арестович также заявил, что будет срочно просить предоставить Бутусову государственную охрану.

Также он вспомнил историю с видео, на котором главред «Цензор.НЕТ» стреляет из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм.

– Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой - он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте. Всё это касается и гражданских лиц, но в международном праве журналисты выделены отдельно, как те, кто должен соблюдать нейтралитет особенно строго, – уверен Арестович.

Кроме того, Арестович заявил, что Бутусов «неадекватен».

– То, что он уже не вполне адекватен, это было видно на пресс-конференции. Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с президентом страны», — написал он.

Напомним, что главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов опубликовал в соцсетях видео, как он в военной форме стреляет из гаубицы с комментарием «По российским оккупантам». Теперь видео о законности действий журналиста будет проверять Государственное бюро расследований.

После этого бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что считает открытое Госбюро расследований уголовное дело против главного редактора «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова «идиотизмом и публичным актом выборочного правосудия против инакомыслящего, критикующего власть».

Также напомним, что журналист Юрий Бутусов заявил, что единственным адекватным ответом на обвинения президента Владимира Зеленского в смертях на Донбассе из-за публикаций журналиста должна быть пощечина, но его остановило уважение к статусу президента.