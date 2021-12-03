Боевики 2 декабря шесть раз нарушали режим тишины в зоне боевых действий на Донбассе, в частности дважды использовали запрещенное вооружение.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных Сил.

Вследствие обстрела боевиков получил ранение украинский военный. Он находится в больнице, состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное.

Возле Новолуганского боевики стреляли из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов, а у Красногоровки — из минометов 120-го калибра.

В сторону Широкиного открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Водяного на Приазовье еще и из стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска использовали стрелковое оружие, а вблизи Катериновки в Луганской области — еще и гранатометы разных систем.

В штабе отметили, что открывали ответный огонь, но не из запрещенного вооружения. На утро 3 декабря нарушений не фиксировали.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что войска Украины стягивают свои силы на Донбасс. По их данным, там находятся уже 125 тысяч человек и это половина всего состава.

Ранее сообщалось, что Россия перебросила к границам Украины 10 тысяч военных для учений. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне скопления войск РФ возле украинской границы нужно «готовиться к худшему».