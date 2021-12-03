Боевики 2 декабря шесть раз нарушали режим тишины в зоне боевых действий на Донбассе, в частности дважды использовали запрещенное вооружение.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных Сил.
Вследствие обстрела боевиков получил ранение украинский военный. Он находится в больнице, состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное.
Возле Новолуганского боевики стреляли из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов, а у Красногоровки — из минометов 120-го калибра.
В сторону Широкиного открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Водяного на Приазовье еще и из стрелкового оружия.
Вблизи Светлодарска использовали стрелковое оружие, а вблизи Катериновки в Луганской области — еще и гранатометы разных систем.
В штабе отметили, что открывали ответный огонь, но не из запрещенного вооружения. На утро 3 декабря нарушений не фиксировали.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что войска Украины стягивают свои силы на Донбасс. По их данным, там находятся уже 125 тысяч человек и это половина всего состава.
Ранее сообщалось, что Россия перебросила к границам Украины 10 тысяч военных для учений. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне скопления войск РФ возле украинской границы нужно «готовиться к худшему».
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КапсуляціяСтанислав Мартиросов
Боевики 2 декабря шесть раз нарушали режим тишины в зоне боевых действий на Донбассе, в частности дважды использовали запрещенное вооружение.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных Сил.
Вследствие обстрела боевиков получил ранение украинский военный. Он находится в больнице, состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное.
Возле Новолуганского боевики стреляли из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов, а у Красногоровки — из минометов 120-го калибра.
В сторону Широкиного открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Водяного на Приазовье еще и из стрелкового оружия.
Вблизи Светлодарска использовали стрелковое оружие, а вблизи Катериновки в Луганской области — еще и гранатометы разных систем.
В штабе отметили, что открывали ответный огонь, но не из запрещенного вооружения. На утро 3 декабря нарушений не фиксировали.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что войска Украины стягивают свои силы на Донбасс. По их данным, там находятся уже 125 тысяч человек и это половина всего состава.
Ранее сообщалось, что Россия перебросила к границам Украины 10 тысяч военных для учений. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне скопления войск РФ возле украинской границы нужно «готовиться к худшему».