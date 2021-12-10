Общественная организация «300 николаевцев» призвала депутатов Николаевского областного совета не поддерживать решение о ликвидации школы-интерната №3.

Вчера, 9 декабря, активисты организации провели специальное собрание с педагогами и родителями, сообщается на странице «300 николаевцев» в Facebook.

Отмечается, что на встрече обсуждались наработки по защите школы-интерната от возможной ликвидации.

Ранее родители воспитанников общеобразовательной школы-интерната №3 Николаевского облсовета в очередной раз попросили не закрывать учреждение.

Напомним, в конце мая в Николаевской облгосадминистрации хотели закрыть специализированную общеобразовательную школу-интернат № 3 для детей с особыми потребностями, которая находится в Ракетной роще, а детей перевести в школу-интернат №2 для детей-сирот с недостатками умственного и физического развития, которая находится в Корабельном районе.

Позже на сессию был вынесен вопрос о ликвидации пяти интернатных учреждений в Николаевской области в связи с реформой деинституционализации форм воспитания. Однако областной совет не поддержал ликвидацию общеобразовательной школы-интернат № 3, расположенной в Николаеве.