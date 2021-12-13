Депутат Николаевского облсовета Татьяна Демченко возмутилась, что губернатор Виталий Ким не отчитался перед депутатским корпусом, а устроил доклад в полупустом сессионном зале.

Об этом она сказала во время отчета главы облгосадминистрации и его заместителей в понедельник, 13 декабря, пишут НикВести.

Татьяна Демченко

— Скажите, пожалуйста, почему в нарушение законодательства Украины, закона «О местных государственных администрациях» — статья 34, закона «О местном самоуправлении» — статья 32, вы сегодня отчитываетесь перед полупустым залом, где большинство — однозначно не депутаты областного совета, а не перед депутатами, как этого требует законодательство? — спросила Татьяна Демченко.

Виталий Ким отметил, что перед депутатами, согласно законодательству, он может отчитаться до марта следующего года, а сегодняшнее мероприятие — публичный доклад, который он обещал журналистам и общественности.

Виталий Ким

— Это не отчет перед депутатами, это ежегодный доклад. Его можно провести так. Отчет, о котором вы говорите, по закону, до марта 2022 год может исполняться. Все отчитываются, и депутаты тоже — в соответствующий срок, согласно закону, который я не нарушаю. То, что я обещал открыто перед СМИ, громадой. Вы даже видите, что (сегодняшний, — прим.) формат — доклад. А отчет можно письменно предоставить депутатам, и вы там почитаете, что сделано, — ответил Виталий Ким.

Напомним, во время отчета глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что местный активист Дмитрий Рябченко «ржет, как дурачок», он лично попросил его больше не приходить к нему на личные приемы граждан.

Также напомним, что ранее депутаты облсовета потребовали отчитаться вице-губернатора Александра Трайтли. Еще 17 июня сессия приняла решение об организации отчета заместителя главы облгосадминистрации Александра Трайтли. В документе, в частности, говорилось о том, чтобы внести на рассмотрение следующей сессии, которая состоится 29 сентября, вопрос о его отчете. Сам отчет об исполнении программ развития образования, физкультуры и спорта, соцзащиты он также должен был предоставить и на заседаниях постоянных комиссий. Однако сделано этого так и не было.

29 сентября замглавы Николаевской ОГА по гуманитарным вопросам Александр Трайтли не явился на сессию, на которой должны были рассматривать его отчет. Губернатор Виталий Ким пояснил, что тот в командировке, а замглавы облсовета, представитель «ОПЗЖ» Владимир Фроленко потребовал признать его работу неудовлетворительной, назвав трусом.