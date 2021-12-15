Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков считает, что он справляется с возложенными на него обязательствами по руководству городом в отсутствие городского головы Александра Сенкевича.

Такое мнение он озвучил в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря, пишут НикВести.

Виталий Луков поделился, что за два месяца нахождения Александра Сенкевича на больничном они созванивались всего четыре раза.

— С первых дней я пытался из первого заместителя по решения совета попробовать все-таки стать первым заместителем по сути. С учетом того, что за месяц отсутствия Александра Федоровича мы с ним общались буквально пару раз, возможно, в этом есть подтверждение, что я начинаю становится действительно первым заместителем. Поскольку каждый раз я не звоню городскому голове и не спрашиваю, что мне делать, а он не звонит и не исправляет – это такая двусторонняя вещь. Мало кто поверит в это, но мы общались с ним четыре раза за время больничного. С его стороны не было звонков о том, что что-то сделано не так, а я стараюсь его не беспокоить, потому что понимаю насколько ему напросто, – рассказал Виталий Луков.

Напомним, что депутаты горсовета утвердили заместителей Николаевского городского головы на сессии 24 декабря 2020 года. «За» предложенные кандидатуры проголосовал 31 депутат, 6 человек – не голосовали.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что назначил Виталия Лукова первым заместителем, поскольку у него есть опыт работы городским головой.

В материале «Новые вице-мэры Николаева. Что о них известно?» НикВести рассказали о новых заместителях Николаевского городского головы.