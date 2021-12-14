Депутаты Николаевского городского совета в течение двух часов не могли проголосовать изменения регламент, которые позволили бы проводить дальнейшие заседания сессии уже в отсутствие мэра.

Однако депутаты 43 голосами «за» все же приняли изменения в регламент, пишут НикВести.

Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич, будучи на больничном, пришел открыть сегодняшнюю сессию городского совета.

Депутаты должны были проголосовать за изменения регламент, чтобы секретарь городского совета Дмитрий Фалько мог проводить сессии в отсутствие Александра Сенкевича, если тот находится на больничном или в командировке.

Такое решение позволило бы городскому голове сразу же покинуть сессионный зал и вернутся на больничный. Однако вместо голосования депутаты начали рассматривать правки в городской бюджет на 2022 года. Только спустя два часа депутаты проголосовали изменения в регламент.

Ранее сообщалось, что городской голова Николаева Александр Сенкевич созвал очередную сессию горсовета на 14 декабря. На рассмотрение депутатов выносятся земельные, бюджетные и текущие вопросы.

Напомним, что общая сумма внесенных чиновниками мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен.

Глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.