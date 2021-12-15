Инвесторы из Китая увеличили сумму компенсации, которую они хотят получить от правительства Украины, за срыв сделки по продаже предприятия «Мотор Сич». Теперь бизнесмены требуют $4,59 млрд возмещения.

Об этом пишет «ЭП», опираясь на собеседника в Минюсте Украины.

Истцами по арбитражу выступили шесть граждан Китая, а не компания Skyrizon, как это предполагалось изначально. Судебное разбирательство пройдет в Гааге, в постоянной палате третейского суда.

В ведомстве добавили, что на данный момент внимательно изучают текст заявления, чтобы разработать стратегию противодействия.

— Полный текст иска очень детальный, полный скандальных предположений, поддерживается эмоциональными утверждениями, к нему добавлены в качестве доказательств «раздутые» экспертные выводы (в частности, относительно размера исковых требований), — разъяснили в Минюсте.

Напомнитм, что в конце ноября 2019 года китайская корпорация Beijing Skyrizon Aviation Industry официально объявила о покупке акций украинского авиазавода «Мотор Сич». Сотрудничество украинского предприятия с Китаем длилось еще с 2015 года.

В 2017 году Шевченковский райсуд Киева по ходатайству СБУ арестовал более 41% акций ПАО «Мотро Сич» в связи с подозрениями о попытке переместить активы предприятия из Украины в Китай.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не отдаст Китаю акции «Мотор Сичи».

А глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждал, что контрольный пакет акций предприятия «Мотор Сич» был куплен китайскими инвесторами в офшорах за более чем 700 миллионов долларов с существенными нарушениями.

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon — инвестора в ПАО «Мотор Сич», заявив, что она угрожает национальной безопасности США.