Дмитрий Лазарев

Вице-мэр Дмитрий Лазарев рассказал, что в течение предыдущих лет департамент энергоэффективности потратил 41 миллион гривен на проектирование работ по утеплению в школах и садиках Николаева, которые невозможно реализовать в обозримой перспективе.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента НикВести во время ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря.

Дмитрий Лазарев отметил, что общая стоимость реализации данной проектной документации составляет около 1,5 миллиарда гривен.

— Здесь вообще математика очень интересная. За предыдущие годы было потрачено только на проектирование 41 миллион гривен. На проекты, общая стоимость реализации которых порядка полутора миллиарда гривен. Все понимали, что вкладывая 41 миллион гривен в проекты, не будет денег в бюджете, чтобы за несколько лет реализовать эти проекты. И поэтому мы сталкиваемся сейчас с тем, с чем сталкиваемся. Когда начато много проектов, они на стадии выполнения на 1-2-4-5%. И теперь мы вынуждены постоянно обращаться на комиссию по вопросам образования, чтобы выслушать родительские комитеты, руководителей детских садиков и школ, чтобы понять, как точечно залатать эти дыры, – сказал Дмитрий Лазарев.

Он объяснил, почему департамент энергетики просит депутатов снять средства с объектов, работы на которых подходят к завершению, и перебрасывает их на только начатые проекты.

— Там, где выполнение составляет 70% — осталось побелить, покрасить, навести красоту. А где 2% — там выпадают окна, текут крыши и так далее. Понимая, что мы не используем в большом проекте, мы снимаем на два маленьких, чтобы точечно залатать дыры, которые на протяжении 60 лет никто не латал, – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало декабря департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета «освоил» только 43,2 миллиона гривен из выделенных 103,4 миллиона гривен в бюджете города на 2021 год, что составляет всего 41,8% от общей суммы.

Также сообщалось, что в Николаеве проведут аудит объектов незавершенного строительства, начатых департаментом энергоэффективности. Часть таких объектов хотят законсервировать.

Напомним, что николаевскую общеобразовательную школу №1 имени Олега Ольжича заливает дождем из-за протекающих окон.

А директор николаевской школы №42 Елена Карпенко пожаловалась на некачественные работы по термосанации здания учебного учреждения.

В свою очередь, директор школы № 16 Татьяна Варвянская пожаловалась, что за 3 года департамент энергетики не сделал запланированную термосанацию.