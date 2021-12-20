Праздничный вагон 1111 КП «Николаевэлектротранс» продолжает курсировать по городу.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Николаевэлектротранс».

– В первый день работы праздничного трамвая 1111 получили много положительных отзывов от наших пассажиров. Многие николаевцы выходили, чтобы сфотографироваться и проехать по праздничному маршруту вместе с детьми, – отметили на предприятии.

Сегодня, 20 декабря, во второй день своей работы, трамвай будет курсировать по маршруту №6 (Центральный рынок – Промзона):

отправление с Центрального рынка: 6:19, 8:06, 9:58, 11:54, 14:31, 16:45

отправление из Промзоны: 7:15, 9:06, 11:03, 13:39, 15:54, 17:40

Напомним, что сотрудники предприятия украсили вагон 1111 праздничной иллюминацией. Вчера, 19 декабря он работал по маршруту №1 – м/н Широкая Балка – Яхт-клуб.

Ранее Николаевский горсовет получил предписание Госпродпотребслужбы о запрете всех новогодних мероприятий на Соборной площади. Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков заявил, что этот запрет не стоит воспринимать категорично.

Как сообщалось, празднование зимних праздников в Николаеве официально начнется 19 декабря. Планировалось, что в этот день заработает традиционная ярмарка и аттракционы, а на главной городской елке торжественно зажгут огни.

За проведение новогодних праздников в Николаеве заплатят 600 тысяч гривен.